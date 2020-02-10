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菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

讀《禮記》，避開各種人生誤區，成就完熟的自己

文 / 臺灣大學進修推廣學院 提供

臺大進修推廣學院特敦聘臺大中文系趙飛鵬教授開辦「《禮記》的人生智慧與社會價值」課程，自民國109年5月7日起，每週四晚間授課，共計7堂課。歡迎對哲學思想或人性管理有興趣者，把握在3月25日前完成報名繳費，可享學費優惠。

孔子曾說：「不學禮，無以立。」但究竟何謂「禮」？其實禮的範疇涵蓋了宗教、制度、倫理和人情等，幾乎包含了人類社會的各種面向。於是乎，不懂禮就不會做人，將難以在社會立足。在求學時，教師、家長常勉勵「玉不琢，不成器」；在職場上，從新人訓練到訓練新人的過程，總能體悟到「教學相長」；在生活中，遇到不順心的事情時，總能希望做到「上不怨天，下不尤人」。這些古今適用的至理名言，皆來自於儒家經典—《禮記》。

讀《禮記》有助於融會通曉各種人生哲理；其中智慧若運用得當，在日常生活各種情境，都能以成熟的心智應付自如，障礙自然也能迎刃而解。禮的智慧無所不在，讀禮讓人相互理解，更加寬容；不僅能加強人與人之間的合作，更能增進友誼，有助人際交流，形成真誠友善的社會氛圍。

此外，《禮記》言簡意賅的敘事文體，也是我們學習表達能力不可或缺的典範，在演講報告或人際交流溝通時，更能言之有物地侃侃而談，不失為增進涵養與強化修辭表達的有利寶典。

臺大進修推廣學院開辦的「《禮記》的人生智慧與社會價值」課程，共計7堂課，主講者趙飛鵬教授將帶領修課學員重新挖掘《禮記》對現代社會的意義與價值；想進一步瞭解該課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

《禮記》的人生智慧與社會價值

孔子 倫理 職場
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