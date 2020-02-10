健康從「心」開始 臺師大推出「正念減壓學」

壓力，是台灣當代的集體挑戰。低薪、高工時，忙碌的職場生活令人喘不過氣；放假回到家裡，還要面對兩代之間的代溝、親子間的「情緒勒索」；外加大環境的混亂紛擾，流感、武漢疫情等各式病毒夾擊，教人怎麼能不感到心情煩悶？

高壓時代，「正念減壓」成全球顯學。哈佛醫學院、Google、麥肯錫、蘋果……等頂尖企業都越來越重視企業菁英的心理健康，台大醫院、廣達、台積電等大型企業也鼓勵員工藉由正念訓練揮別壓力和憂鬱，增進情緒管理能力，找回身心平衡。

現在，臺師大進修推廣學院也推出一系列心理課程，由蘇敬文臨床心理師領軍的「Mindfulness-正念減壓體驗工作坊」，引領學員認識正念療法，自我覺察，找回當下的平靜並擴展至生活中。若是想增進人際關係，「溝通的藝術」課程由鍾世明臨床心理師指導，藉由溝通技巧的演練，讓人願意說也願意聽。「高EQ的幸福生活」則以心理學為基礎，透過體驗式的活動，提升個人情緒管理、人際互動技巧，以及情緒能力轉化的能力。此外，藝術也是傳達心理訴求的重要媒介之一，針對有心學習藝術治療、期望了解創作的內在歷程、在創作中自在表達的一般大眾及專業人士，臺師大也推出銀髮族藝術治療團體實務、藝術治療概論這類課程，另有親職系列適性教養、喚起身體與心理能量的香氣之旅……等多元課程，適合需要紓壓的職場及家庭工作者。

圖／臺師大 提供

除了藉由心理系列課程學習調適壓力，促進心理健康，「學習」本身就是沉澱心靈的方法之一。臺師大進修推廣學院針對各族群不同的需求，推出吉他、詞曲創作、無伴奏阿卡貝拉……等引領潮流的音樂課程，英語、日語、韓語、歐語、東南亞語專業語文課程，以及美學文創ˋ藝術、資訊科技等課程，讓民眾可透過學習新事物發揮潛能、實現自我，同時還能夠提升競爭力、拓展生活圈，找到屬於自己的價值與幸福感！