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改編媽祖的故事 桃園文山國小偶團再次征戰全國賽

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園文山國小創意偶團於寒假加緊練習「小女孩與大海妖」，將代表桃園市參加全國學生創意戲劇比賽。記者陳夢茹／攝影

稚嫩童音說著台詞，音調起伏卻是一般大人也學不來，桃園文山國小創意偶團近年表現亮眼，屢屢獲得全國特優，今年市賽不負眾望取得全國賽資格，這群偶團的孩子寒假期間加緊排演、修改動作，現場歡笑聲不斷。文山國小校長江彩鳳表示，今年與慈護宮建教合作，以媽祖林墨娘、千里眼和順風耳的角色為基礎，編出「小女孩與大海妖」的故事，讓孩子深入瞭解台灣傳統信仰文化。

江彩鳳表示，「小女孩與大海妖」故事是從青海龍王改編而來，講述媽祖原名林默，世人尊稱林默娘，如何收千里眼及順風耳為徒，3人一同在海上拯救發生船難的故事。她說，雖然故事是從傳統信仰改編，但孩子想像力豐富，時常要求她加進新元素，過去她曾在不同劇本中將某個主角賜死，但孩子卻說這樣不生動要改成「他GG了」，雖然她不太懂孩子之間的語言，不過這句台詞卻在全國賽時被評審點名相當有趣，而這次戲劇中則加入手機等現代科技。

由於取得全國賽資格，桃園市教育局也撥出經費請專業業師到校指導，偶偶偶劇團團長孫成傑在認真看完孩子排練後也給出不少建議，逐一指導孩子雖然沒有台詞，但要如何在沒有台詞的情況下飾演動物，如狗可以用腳搔身體、搖晃尾巴，魚可以動動嘴巴、甩甩魚尾等，江彩鳳表示，相當感謝桃市教育局，對於學校的藝術比賽總是給予非常大的支持。

此外，偶團練習時旁邊還有一名小女生不斷望著，就讀一年級的高照由於偶團有人數和年齡限制，尚不能加入，高照表示，看哥哥在偶團相當開心，因此也想跟著哥哥一起加入偶團，未來最想嘗試的角色是「女巫」，她說，因為飾演女巫的聲音要裝得沙沙的，非常期待加入偶團的那一天。

桃園文山國小創意偶團於寒假加緊練習「小女孩與大海妖」，將代表桃園市參加全國學生創意戲劇比賽。記者陳夢茹／攝影

教育局 信仰 媽祖
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