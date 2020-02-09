改編媽祖的故事 桃園文山國小偶團再次征戰全國賽

稚嫩童音說著台詞，音調起伏卻是一般大人也學不來，桃園文山國小創意偶團近年表現亮眼，屢屢獲得全國特優，今年市賽不負眾望取得全國賽資格，這群偶團的孩子寒假期間加緊排演、修改動作，現場歡笑聲不斷。文山國小校長江彩鳳表示，今年與慈護宮建教合作，以媽祖林墨娘、千里眼和順風耳的角色為基礎，編出「小女孩與大海妖」的故事，讓孩子深入瞭解台灣傳統信仰文化。

江彩鳳表示，「小女孩與大海妖」故事是從青海龍王改編而來，講述媽祖原名林默，世人尊稱林默娘，如何收千里眼及順風耳為徒，3人一同在海上拯救發生船難的故事。她說，雖然故事是從傳統信仰改編，但孩子想像力豐富，時常要求她加進新元素，過去她曾在不同劇本中將某個主角賜死，但孩子卻說這樣不生動要改成「他GG了」，雖然她不太懂孩子之間的語言，不過這句台詞卻在全國賽時被評審點名相當有趣，而這次戲劇中則加入手機等現代科技。

由於取得全國賽資格，桃園市教育局也撥出經費請專業業師到校指導，偶偶偶劇團團長孫成傑在認真看完孩子排練後也給出不少建議，逐一指導孩子雖然沒有台詞，但要如何在沒有台詞的情況下飾演動物，如狗可以用腳搔身體、搖晃尾巴，魚可以動動嘴巴、甩甩魚尾等，江彩鳳表示，相當感謝桃市教育局，對於學校的藝術比賽總是給予非常大的支持。