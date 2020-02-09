康寧疑用仲介招生 教團：籲檢調偵辦、教部加強查核

針對康寧大學進修學士班違規招生，全國私校工會理事長尤榮輝表示，檢調應積極偵辦。高教工會組織部主任林柏儀說，學生經仲介招收入學，違規的是學校，而非學生。如今以學生退學做結，反而很可能讓學生成了學校與仲介不正經營的犧牲品。

尤榮輝表示，康寧大學弊端不斷，最近工會又接獲不少投訴，可謂「前科累累」，如今進修學士班又爆出違規招生爭議，若查證屬實，顯示康寧大學不正常辦學情形十分嚴重。

尤榮輝說，為維護學生受教權及教職員工作權益，呼籲教育部加強查核康寧大學會計帳務及招生情形，並加速推動私校轉型退場條例早日三讀通過，讓公權力能接管不良私校董事會，或讓病入膏肓的大學能盡速退場。

林柏儀說，學生經仲介招收入學，違規的是學校，而非學生。學校行政團隊既然已更換，則更該積極保障這些已入學的學生，協助使其不再受仲介剝削。如今以學生退學做結，反而很可能是讓學生成了學校與仲介不正經營的犧牲品。

林柏儀表示，教育部對違規的私校，應當做的不只是扣除獎補助款及招生名額，畢竟這恐將影響即有學生的受教品質。相對地，教育部應當考慮依私校法對連續違規的私校撤換其校長，甚至向法院聲請全部改派公益董事，以維護即有師生的權益，排除不正辦學勢力的介入。

尤榮輝表示，對於一再違反法令的學校，建議教育部除依私校法第55條扣獎補助款和減招外，更應依私校法第80條重罰校長及相關行政主管，才能讓行政人員知所警惕。此外，建議教育部將康寧大學列為專案輔導學校，若已在輔導名單且改善無效果，則應考慮依私校法第70條命令康寧大學停招，以免繼續侵害學生受教權。