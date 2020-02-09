快訊

兩岸交通10日限縮！大小三通月影響12萬人 剩5機場可飛

台人自陸返台後確診武漢肺炎 大連17天詳細行程曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

康寧疑用仲介招生 教團：籲檢調偵辦、教部加強查核

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
全國私校工會理事長尤榮輝。圖／尤榮輝提供

針對康寧大學進修學士班違規招生，全國私校工會理事長尤榮輝表示，檢調應積極偵辦。高教工會組織部主任林柏儀說，學生經仲介招收入學，違規的是學校，而非學生。如今以學生退學做結，反而很可能讓學生成了學校與仲介不正經營的犧牲品。

尤榮輝表示，康寧大學弊端不斷，最近工會又接獲不少投訴，可謂「前科累累」，如今進修學士班又爆出違規招生爭議，若查證屬實，顯示康寧大學不正常辦學情形十分嚴重。

尤榮輝說，為維護學生受教權及教職員工作權益，呼籲教育部加強查核康寧大學會計帳務及招生情形，並加速推動私校轉型退場條例早日三讀通過，讓公權力能接管不良私校董事會，或讓病入膏肓的大學能盡速退場。

林柏儀說，學生經仲介招收入學，違規的是學校，而非學生。學校行政團隊既然已更換，則更該積極保障這些已入學的學生，協助使其不再受仲介剝削。如今以學生退學做結，反而很可能是讓學生成了學校與仲介不正經營的犧牲品。

林柏儀表示，教育部對違規的私校，應當做的不只是扣除獎補助款及招生名額，畢竟這恐將影響即有學生的受教品質。相對地，教育部應當考慮依私校法對連續違規的私校撤換其校長，甚至向法院聲請全部改派公益董事，以維護即有師生的權益，排除不正辦學勢力的介入。

尤榮輝表示，對於一再違反法令的學校，建議教育部除依私校法第55條扣獎補助款和減招外，更應依私校法第80條重罰校長及相關行政主管，才能讓行政人員知所警惕。此外，建議教育部將康寧大學列為專案輔導學校，若已在輔導名單且改善無效果，則應考慮依私校法第70條命令康寧大學停招，以免繼續侵害學生受教權。

教育部 康寧大學
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

下學年大學59系組停招 教育部調降師資基準助退場

樂捐救招生？ 教團：教師怕被不利對待才配合繳款

不樂之捐？ 教團：教師大多畏懼被不利對待才繳錢

苟延殘喘？ 學者：高危險私校退場無配套

相關新聞

獨／又一爆！康寧大學疑透過仲介招生 校方：學生已退學

康寧大學疑於106學年度透過仲介公司，招收進修部學生，總學費收入由學校與仲介公司依26%與74%比例拆帳。教育部表示，初...

2周收6千、送去住飯店…港澳生檢疫 各校好亂

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，港澳生來台後需居家檢疫十四天，但各校安排港澳生檢疫陸續傳出亂象，例如需另外收費、暫挪陸生或台生宿舍空間來檢疫，引發學生反彈。教育部表示，各校可依「專科以上學校向學生收取費用辦法」收宿舍費、伙食費，但應事先告訴學生收費標準。

康寧疑用仲介招生 教團：籲檢調偵辦、教部加強查核

針對康寧大學進修學士班違規招生，全國私校工會理事長尤榮輝表示，檢調應積極偵辦。高教工會組織部主任林柏儀說，學生經仲介招收入學，違規的是學校，而非學生。如今以學生退學做結

港澳生檢疫14天 住宿三餐校方安排 有的須自費

大學港澳生返台，各大學依照中央防疫規定，提供獨立空間執行居家檢疫十四天，期間提供防疫用品，至於供餐收費與否，各校作法不一。

世新港澳生返校隔離14天收6千 教育部：可收費

武漢肺炎疫情持續，蘋果新聞網今天接到民眾爆料，世新大學港澳生返校隔離14天，學校收6000元。世新大學表示，校方安排港澳...

國中第六冊會考範圍公布 沒教的等到考後、畢業前再教

因應高中以下學校寒假延後兩周，國中教育會考仍如期舉行，台師大心測中心昨天公布109年國中教育會考的考試範圍，調整各版本教...

教育部通報各大學 居家檢疫學生外出會罰錢

因應武漢病毒疫情，教育部通報各大專校院，提醒具中港澳旅遊史學生若在宿舍「居家檢疫」，校方應負責必要生活協助，並告知學生不...

家扶大里非營利幼稚園開學 僅7成學生到校上課

因武漢肺炎疫情，家扶基金會70週年新春團拜取消，執行長何素秋說，70年來了，開春先落實防疫工作。家扶今年為國內、外兒童擬...

被暫緩來台 陸生無奈被切割：封鎖越久痛越深

因應武漢肺炎疫情，我暫緩陸生來台。境外生權益小組發布聲明稿表示，陸生暫緩來台，而其他具備中港澳旅行史的學生在入境後居家檢...

感染就賠100萬 陽明校長開祭品文盼口罩留給需要的人

抗SARS專家、前衛福部疾管署長、現任國立陽明大學校長郭旭崧表示，有感於中央疫情指揮中心苦口婆心宣導「沒必要不需戴口罩」...

捐百萬補償金 陽明校長發祭品文 盼口罩留給需要的人

陽明大學校長、疾管署前署長郭旭崧，今天發信給全校師生和教職員，他指出，有感於中央流行疫情指揮中心苦口婆心宣導沒必要不需戴...

教育部強化行政減量 減輕教師教學負擔

為使學校有更多時間投入教學，教育部表示，今年持續強化行政減量，包括學校特教評鑑、縣市主管機關特殊教育績效評鑑都延長為四年...

熱門新聞

延後開學不停課 線上課程怎麼選？老師分析推薦

獨／又一爆！康寧大學疑透過仲介招生 校方：學生已退學

世新港澳生返校隔離14天收6千 教育部：可收費

2周收6千、送去住飯店…港澳生檢疫 各校好亂

嘉縣布袋國中師生單車環島 6天5夜旅程盼挑戰自我

港澳外籍生陸續返校 中山大學派專人專車接進檢疫宿舍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。