獨／又一爆！康寧大學疑透過仲介招生 校方：學生已退學

康寧大學疑於106學年度透過仲介公司，招收進修部學生，總學費收入由學校與仲介公司依26%與74%比例拆帳。教育部表示，初步查對康寧確實發生過類似情形；康寧校方則說，已中止與該公司合約，目前無任何合作關係，相關學生都已自行退學。

康寧大學去年爆出斯里蘭卡外籍生非法打工案時，被教育部查出「案外案」，推廣教育學分班學生，未經合法招生程序直接轉為學位生。近日又傳出康寧大學疑透過與民間公司簽訂教育夥伴協議，「仲介」招收學生，並付學費總收入的74%給該公司，康寧則分配學費總收入的26%。合約執行期間為2017年9月16日至2021年7月31日，為期四年。

康寧大學表示，有關該校與某文教有限公司簽訂教育夥伴協議招生案，初步了解是由前校長黃宜純106學年度與該公司簽約，相關入學學生僅限台南校區進修部學士班。107學年度第二學期新任行政團隊就任後，立即中止與該公司合約，目前完全無仼何合作關係，相關學生均已自行退學離開本校。當時承辦人員均已離職，因此難以掌握學生人數。

康寧大學主秘閻亢宗說，因為歷來案件均發生於台南校區（合併前的原康寧大學），校方2015年合併後台北校區（原康寧護專）對台南校區情形並不了解，現在的行政團隊都未參與這些個案，他個人對該案只能表示遺憾與無奈。

閻亢宗表示，目前都按照教育部的教學品保規定做。現行目標是革除一切違法陋習，讓學校運作步上軌道。

教育部表示，依大學法第24條第一項規定，大學招生，應本公平、公正、公開原則單獨或聯合他校辦理，及專科以上學校推廣教育實施辦法第三條第二項規定，學校辦理推廣教育，不得將招生、教學等事務，委由校外機構團體辦理。換言之，學校應自行辦理招生及教學事務。

有關日前教育部接獲檢舉康寧大學疑透過仲介公司招收學生一案，教育部表示，初步查對，這些學生確實有狀況，而康寧在那段期間也發生過類似情形。教育部已查對該校校務資料、至學校調查，並要求限期補充資料。如確認學校確有違反相關教育法規，將依私立學校法規定，扣減獎補助款及招生名額，及追究相關人員責任。