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Tutor ABC提供台南孩子免費學習 今天上線了

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局資訊中心已將Tutor ABC平台連結寒假線上自主學習網，讓台南孩子免費學習。圖／擷取畫面

武漢肺炎疫情影響，開學延後，台南市教育局為了讓學生學習不中斷，設置寒假線上自主學習網，提供豐富多元的線上數位學習資源，知名英語學習平台Tutor ABC也加入，開學前免費提供線上學習，今天已連結。教育局長鄭新輝表示，這是很好的學習機會，鼓勵學生把握機會，上網學習。

受武漢肺炎疫情影響，除了多數國中小的課輔與營隊活動取消外，開學日也延後兩周，讓許多家長與老師憂心孩子的學習中斷，特別是國三學生正準備會考，老師更叮嚀學生要自主學習。

台南市教育局為了讓國中小學生，不會因為開學延後而讓學習落後，已在教育局資訊中心的網頁平台設置寒假線上自主學習網，提供多元的線上數位學習資源平台。包括因材網、pagamo平台、均一平台與高雄Egame平台。

Tutor ABC也特別提供台南市中小學生這段期間，免費的線上學習資源，今天已連結台南市寒假線上自主學習網。鄭新輝說，有針對高中、國中及小學生規畫一系列英文課程，從早上08:30至21:30，真人外師線上Live教學。申請方式：於網頁內填表送出後，將有專人聯繫協助開通課程https://www.tutorjr. com/count.asp?code=xX6Oz1kEib

教育局 武漢肺炎 寒假
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

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