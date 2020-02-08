Tutor ABC提供台南孩子免費學習 今天上線了

受武漢肺炎疫情影響，開學延後，台南市教育局為了讓學生學習不中斷，設置寒假線上自主學習網，提供豐富多元的線上數位學習資源，知名英語學習平台Tutor ABC也加入，開學前免費提供線上學習，今天已連結。教育局長鄭新輝表示，這是很好的學習機會，鼓勵學生把握機會，上網學習。

受武漢肺炎疫情影響，除了多數國中小的課輔與營隊活動取消外，開學日也延後兩周，讓許多家長與老師憂心孩子的學習中斷，特別是國三學生正準備會考，老師更叮嚀學生要自主學習。

台南市教育局為了讓國中小學生，不會因為開學延後而讓學習落後，已在教育局資訊中心的網頁平台設置寒假線上自主學習網，提供多元的線上數位學習資源平台。包括因材網、pagamo平台、均一平台與高雄Egame平台。

Tutor ABC也特別提供台南市中小學生這段期間，免費的線上學習資源，今天已連結台南市寒假線上自主學習網。鄭新輝說，有針對高中、國中及小學生規畫一系列英文課程，從早上08:30至21:30，真人外師線上Live教學。申請方式：於網頁內填表送出後，將有專人聯繫協助開通課程https://www.tutorjr. com/count.asp?code=xX6Oz1kEib