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延後開學不停課 線上課程怎麼選？老師分析推薦

聯合報 / 記者魏莨伊／台北即時報導
「台北酷課雲」2月11日至2月20日將以線上教學方式辦理寒假輔導課程。記者魏莨伊／攝影

因應武漢肺炎疫情教育部宣布延後至2月25日開學，許多家長擔心孩子學習因此受到影響，線上教育平台紛紛推出「停學不停課」線上數位課程。在林林總總的線上課程中，如何給孩子做最合適的學習？台北市3A新興科技推廣中心主任曾慶良花兩天研究各家平台，推出數位課程搜、點、看的分析和推薦。

曾慶良說，國中生因受到疫情停課而無法參加寒假輔導，利用「台北酷課雲」絕對是最好的選擇，在搜尋頁面打上「酷課雲」進入平台後往下找到「酷課網路學校」並加入課程，就可收看直播，也可事後收看。

如過要做國中數學科等其他學科的預習，曾慶良說，「均一學習平台」與「康軒影音頻道」擁有大量且平台操作直覺，資源分類（概念、解題、歷屆會考題影音）清晰好找的特性，可依需求使用；前述兩個平台與「台北酷課雲」就目前來說是歷屆試題最完整、概念講解類影片最多的平台。

若是高中生想搶先預習新一學期內容，曾慶良整理個系列「視覺系」（以影片為主要學習方式）或是「文青系」 （以寫測驗題為主要學習方式）表格，點出不同學習類型的平台優缺點，提供學生學習選擇。

曾慶良說，除了學科知識型的線上數位課程外，延後開學期間，也適合先進行新興科技學習歷程課程學習，推薦學生上「台北市3A教學基地中心/新興科技北區區域推廣中心」（http://www.arvrmrai.com.tw/）網站，裡面統整關於新興科技中的3A學習課程內容，即是AR/VR、AI/大數據、ADAS的課程學習內容，包括蒐集的「線上熱門課程」與「中心自建課程」，預計於12日上線。

此外，國中九年級考生即將面臨國中會考，教育局日前就發布訊息，針對國九學生推出線上寒假輔導課程，2月11日至20日將在「台北酷課雲」為國九生開設複習國文、英文、數學、史地、理化等考科的課程，全國國九學生均可參加，每間線上教室約可100人即時在線與老師互動，課程也會全程錄影，考生可事後觀看課程影片。

彙整各大學習網網址如下：

（1）台北酷課雲 https://cooc.tp.edu. tw

（2）教育部國民中學學習資源網 http://siro.moe.edu.tw/

（3）教育部六大學習網 http://net.yhsh.tn.edu.tw/~music/edu.htm

（4）龍騰文化影片課程 https://ltn.tw/PBShRrX

（5）龍騰文化線上題庫與測驗課程 https://eo.lungteng.com.tw/

（6）愛學網https://high.deltamoocx.net/

（7）康軒國中數位影音頻道https://www.945enet.com.tw/video/j_math/

（8）Learn Mode學習吧 https://www.learnmode.net

（9）教育雲 https://cloud.edu.tw

台北市3A新興科技推廣中心主任曾慶良花兩天研究各家平台，推出數位課程搜、點、看的分析和推薦。記者魏莨伊／攝影

教育部 寒假 疫情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

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