國中第六冊會考範圍公布 沒教的等到考後、畢業前再教

因應高中以下學校寒假延後兩周，國中教育會考仍如期舉行，台師大心測中心昨天公布109年國中教育會考的考試範圍，調整各版本教科書第六冊的單元。國中端表示，各科幾乎都少考了一章、約一次段考的範圍，學生應試的心情比較安定了；但沒教的部分，要在會考後、畢業前教完，教師擔心學生學習效果，也成為一大挑戰。

台師大心測中心依據中央流行疫情指揮中心2月2日決議，為維護師生健康，決定將高中以下學校108學年度第2學期開學日延後至2月25日，109年國中教育會考考試日程維持不變在5月16、17日，考試範圍配合縮減調整。除原一至五冊為考試範圍外，中心經檢視各版本教科書第六冊單元，併同考量各校教學進度差異及疫情發展的不確定性因素，重新規範109年國中教育會考第六冊考試範圍。

像國文科，會考只考到第六冊翰林、康軒、南一第1至7課；英語科是考到第六冊翰林、康軒、南一第1至4課。中心表示會落實試題的教科書版本檢核作業，以確保試題評量的知識或概念，在各版本教科書考試範圍內的學習內容皆有提及。

福山國中校長姜正明表示，師生對心測中心所公布調整後的會考範圍，反應還蠻正面的，至少心情有比較安定。學校因應方式就是調整模擬考時間，然後依據時間重新安排進度，畢業班各班導師跟學生在寒假期間都會保持密切聯繫的。

五福國中陳宗慶表示，目前學校老師大概都覺得可以因應，因為進度是OK的，各科幾乎都少考了一大單元，約一次段考的範圍。至於還沒教的章節，應會等到會考完、畢業前繼續教授。

以往國三生在考完會考後，再過三周即畢業，今年因為寒假延長，變成考完會考要等五周才畢業。國中教師也擔心，過去國中生考完會考，心情就會放鬆等待畢業典禮，請假的學生也會比較多。今年後面再教的這些單元，可能會因為怕畢業成績太晚出來會影響畢業典禮，而不採計成績，會不會影響學生學習意願和成效？希望家長也要好好鼓勵孩子完整對待整個國中學程。