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新課綱「探究與實作」怎麼教？國教署設兩中心培訓老師

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國教署設兩個區域探究與實作中心，高中自然老師齊聚交流培訓。圖／教育部提供

108課綱去年上路，高中新增「探究與實作」課程，教育部國教署表示，今年成立南、北兩個區域探究與實作推動中心，協助自然和社會領域的課程教學與評量、培訓研究及種子教師等工作。未來更將進一步整合相關資源與人力，並連貫國中小、高中至大學課程，提升學習品質與成效。

國教署表示，南、北兩個區域探究與實作推動中心，分別設在台南一中和台北的師大附中，針對自然、社會探究課程，以研習及工作坊等形式，辦理探究教學與評量等工作，並培訓研究教師及種子教師。此外也會到偏鄉及離島地區辦理推廣活動，並與大學端對談及教師觀摩，合作強化師資職前培育。

國教署說，二所推動中心也將與學科中心及地方政府組成策略聯盟，辦理探究與實作競賽、國際交流等工作，協助教師提升專業能力，設計符合自然領域及社會領域課程綱要的探究與實作課程架構。

教育部表示，未來也將推動兩中心，扮演橫向、縱向連結角色，橫向整合國家教育研究院、課綱研修小組、高中學科中心等資源與人力；縱向連貫國中小、高中至大學課程，全面且循序漸進地推動並落實。同時也會蒐集分析教學實施與學生學習成效，作為課程持續精進的參考依據。

108課綱 教育部
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