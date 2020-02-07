家扶大里非營利幼稚園開學 僅7成學生到校上課

因武漢肺炎疫情，家扶基金會70週年新春團拜取消，執行長何素秋說，70年來了，開春先落實防疫工作。家扶今年為國內、外兒童擬定五大目標「自主方案」、「延伸偏鄉」、「社會企業」、「跨域服務」、「國際深耕」。家扶邁向國際，除了已是Accountable Now的會員，同時也加入GlobalGiving平台進行國際募款，將更深耕國際服務，讓台灣有更多的國際服務參與，這也是家扶今年的願景之一。

家扶位於大里的非營利幼稚園2月3日開學，已加強全園及各班教具、物品逐一消毒，同時提醒家長只能在校門口接送孩子，幼兒進出校園都由老師協助量額溫、使用乾洗手、確認戴好口罩等工作。

園長陳嘉鴻說：「目前每天大約有7成的孩子來幼兒園上課，3成孩子是在家自行防疫，每天上課前，都會教導孩子正確洗手步驟，小朋友都做得非常徹底還會互相監督提醒。」

家扶基金會董事長趙犁民說，雖取消團拜，但感謝所有長期支持家扶工作的認養人、捐款人與企業界，家扶要更扎實的服務繼續承先啟後70年的兒童福利工作。

今年五大目標的細項包括：「自主方案」是針對國內及國際的服務，都將依在地需求為兒童與家庭規畫更多服務項目；「延伸偏鄉」幫助更多弱勢的孩子；「社會企業」在國內要擴大社會企業，為弱勢家庭創造能夠脫貧的穩定就業機會及友善的職場；「跨域服務」將增加非營利幼兒園，為弱勢幼兒提供周全學前服務；「國際深耕」家扶邁向國際，讓台灣多參與國際服務。