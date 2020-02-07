被暫緩來台 陸生無奈被切割：封鎖越久痛越深

因應武漢肺炎疫情，我暫緩陸生來台。境外生權益小組發布聲明稿表示，陸生暫緩來台，而其他具備中港澳旅行史的學生在入境後居家檢疫14天的前提下仍可來台。同樣是境外生，現行政策卻特殊化陸生，他們無法理解其用意，呼籲疾管署給出明確解釋，「封鎖的越久，被切斷的陸生等非公民們也就痛得越深。」

「封鎖與切斷是伴著犧牲部分社會成員權利的方式得以實現的。」境外生權益小組指出，無法來台的陸生超過8000人，他們是政策眼中的「非國民」，卻也同時是此片名為台灣的島嶼上的成員。暫緩來台，一個月？一學期？一年？封鎖得越久，被切斷的陸生等非公民們也就痛得越深，因為他們早已將自己生活的大部分放在了台灣。政策的調整雖以公衛為名，但仍確實是由許多境外生付出了代價。

境外生權益小組強調，疫情可能是暫時的關注重點，但不是生活的全部。近期台灣社會針對疫情的討論逐漸偏離了疾病本身，而朝向針對國籍身分的攻擊，甚至還超越了國籍身分的固有偏見，導向一切對於防疫措施有異議的人身上。

目前教育部正要求各校提出陸生安心就學方案，2月7日為截止日。境外生權益小組認為，教育部應專案提供資源支持各校進行線上學習系統建置、購置遠距教學設備、聘用教學助理，並支持各校涉及僑外陸生的行政工作的進行。同時，教育部也應嚴格審查各校安心就學方案，各大學不應以要求學生休學的方式來規避完善教學配套的責任。

境外生權益小組表示，1月26日，教育部發布文件要求各大學集中監測管理來台之陸生。目前，雖然陸生無法來台，暫無被集中監測管理之疑慮。但是，民間已有輿論順應此項措施汙名化陸生，認為「陸生是感染源」，「陸生應離開校園」。另一方面，當前政策下，中央疫情指揮中心只是暫緩陸生來台，並未完全禁止。呼籲教育部糾正校方的不當作法，並主動於校園內外宣導，減緩境外學生被汙名化所可能造成的傷害。