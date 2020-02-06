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捐百萬補償金 陽明校長發祭品文 盼口罩留給需要的人
陽明大學校長、疾管署前署長郭旭崧，今天發信給全校師生和教職員，他指出，有感於中央流行疫情指揮中心苦口婆心宣導沒必要不需戴口罩，把口罩讓給需要的人，然而，卻看到許多民眾依舊抱著「有戴有保庇」的心理，浪費防疫資源，因此他決定捐出百萬元做為補償金，鼓勵陽明師生、員工配合政府呼籲，做社會表率。
●郭旭崧信件全文：
敬致 各位陽明人：
本人有感於中央流行疫情指揮中心苦口婆心宣導沒必要不需戴口罩，把口罩讓給需要的人，然而看到許多民眾依舊抱著”有戴有保庇”的心理，浪費防疫資源，決定捐出百萬做為補償金，鼓勵陽明師生、員工配合政府呼籲，做社會表率。
即日起，只要政府沒宣布進入社區感染，任何一位配合政策的師生、員工，萬一不幸因配合國家政策而感染武漢肺炎，本人將給予補償金新台幣壹佰萬元。
校長 郭旭崧
2020年2月6日
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