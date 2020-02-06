教育部強化行政減量 減輕教師教學負擔

為使學校有更多時間投入教學，教育部表示，今年持續強化行政減量，包括學校特教評鑑、縣市主管機關特殊教育績效評鑑都延長為四年一次，指標並大幅縮減；高中評鑑報表、競爭型計畫申請也簡化或改線上審查；部分每年舉行的研習延長頻率且減少天數，軍訓訪視也刪除。

教育部國教署指出，各項教育政策或措施衍生的行政工作量必須有效控制，才能避免壓縮有限的教學時間，影響學生學習權益。近三年來，行政減量推動已陸續展現成效，隨著十二年國教課綱自108學年度第一學期實施，各項行政減量措施更加速進行。

例如，簡化高級中等學校評鑑相關報表，27.8%欄位可直接匯出已填報資料，學校僅需檢查，而不必重複填報，大大節省作業時間；軍訓訪視也予以刪除，由軍訓督考單位逕行驗證學校辦理情形，並簡化實地考核程序。

國教署表示，簡化學校申請及填報資料部分，2019年起部分競爭型計畫改編於學校基本額度，不用另外提報；部分計畫大幅刪減申請表件，或改為線上填報及審查，例如國立高級中等學校免學費方案補助款改線上作業、設置「補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費統合網站」，減少紙本作業耗時耗力。

高級中等學校應辦理緩徵或緩消學生名單，也由國教署直接介接移民署核定，學校不必每月以紙本提報地方主管機關；每年都會舉行的部分行政人員會議，自108年度起改為2年辦理1次，天數也從2天減為1天。

國教署也提升學校人力配置，例如108學年度起補助公立完全中學行政人力1至2名；調降兼任行政的專任教師每周基本教學節數，並新增協助行政減授制度，讓教師有更充裕時間備課；而國小7至20班學校也外加行政人力1名；全校學生100人以下學校可將部分增加的合理教師員額改聘行政人力。

國教署強調，行政減量已陸續展現減輕教師負擔的成效，將繼續研議其他行政減量的可行性，了解傾聽教學現場及行政人員的需求與建議，確保各項行政減量措施落實，讓教師獲得實質鼓勵，發揮更大教學熱忱。