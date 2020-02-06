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防疫學習利器 崑山科大數位學習認證全國技職第一

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
崑山科大數位學習獲教育部認證，累積認證數量居全國技職院校之冠。圖／學校提供

崑山科技大學推動數位學習，近日再次通過5件教育部數位學習課程認證，歷年認證數量累積達45件，居全國技職校院第一。該校不斷逐漸提升數位化遠距教學能量，更可進一步兼顧學生居家自主健康管理及防疫期間學習需求。

崑山科大說，自民國91年起開始發展數位學習，執行教育部高教深耕計畫績效卓越，鼓勵與推動優秀教師投入數位課程製作行列，校長李天祥校長說，當國內學校逐漸提升數位化遠距教學能量後，可以適時地應用在各種不能當面授課情況。

如近日武漢肺炎造成的全台學校開學延期，若學生透過數位學習系統學習，可兼顧居家自主健康管理及防疫期間的學習需求，結合教育部彙集教育雲及相關的線上學習資源、平台與工具，全面性推動數位學習優化政策，讓學習不中斷。

他認為，未來5G基礎建設逐漸普遍化之後，數位學習課程在疫情嚴峻下可謂解決群聚感染的良方，是繼口罩、酒精之後另一項熱門需求商品。

李天祥說，近10年來在教育部教卓計畫、典範科大計畫及高教深耕計畫經費挹注下，崑山科大投入網路大學數位學習等各項資源已達上億元規模，8年前更積極推動全校校務系統資訊化，如今對於疫情防護更提供了積極效用。

包括該校獲教育部推動教學創新示範楷模學校，為南部第一所建置「全校型智慧環控PBL教室」的大專院校，可近端與遠端教學延伸性，透過該設備能即時與非同場域的學生們進行教學互動，協助提升教學空間的侷限性。

近日，校方啟用國際版問卷調查系統提供英文、印尼文、越南文等7種以上語言的疫情問卷調查版本，透過校務系統嚴密追蹤可能有問題個案，不需要等待問卷調查結束，就可以即時掌握學生狀況。

教育部 高教深耕計畫 疫情
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