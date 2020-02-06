Tutor ABC教育奉獻 開學前免費提供台南孩子線上學習

台南市教育局因應開學延後，讓學生學習不中斷，在資訊中心網頁平台，提供豐富多元的線上數位學習資源。知名的Tutor ABC昨天也達允在這段期間免費提供南市國中小線上學習資源。教育局長鄭新輝感謝也讚許這種盡社會企業責任的奉獻行動，對學生的學習將很有助益。

鄭新輝表示，之前遠見雜誌曾來台南舉辦新課綱論壇，Tutor ABC也是協辦但位之一，因此認識該公司總經理黃嘉琦，黃也表示願意協助台南推動雙語城市。今天黃嘉琦與北市談延後開學這段期間，免費提供線上學習的決定，他剛好打電話給對方，獲知Tutor ABC的決定，也希望台南比照，黃嘉琦電話中爽快同意。

鄭新輝說，Tutor ABC將在開學前免費提供線上學習，內容為真人英語課，包括即時與雲端課程，近日整理後就能在資訊中心網頁平台上線。鄭新輝說，Tutor ABC是付費的學習平台，面臨武漢肺炎疫情，教育部宣布延後開課，在這段停課期間，能夠提供台南孩子免費線上學習，是令人稱讚的教育奉獻。