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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

臺大碩士在職學位學程 2/21至3/12受理報名

文 / 臺灣大學進修推廣學院 提供

國立臺灣大學開辦的跨領域碩士在職學位學程將於109年2月21日至3月12日全面受理報名，請有意報考者務必把握機會！

臺大進修推廣學院自104年首次於竹北校區開辦「事業經營碩士在職學位學程(PMBA)」後，續於105年再開辦「事業經營法務碩士在職學位學程(PMLBA)」，106年另新開辦「生物科技管理碩士在職學位學程(PMBM)」。上該三個碩士學位班，旨在提供社會菁英在職進修管道，成為專業與實務並重的管理專才，並協助企業培養具備經營管理全方位人才，提升企業與產業價值，協助產學界整體發展與國家整體競爭力

臺大進修推廣學院指出，PMBA (Professional Master’s Program in Business Administration)以結合理論與實務應用為導向，聘請臺大管理學院的專業師資授課，協助企業培養具備經營管理之全方位人才。而PMLBA（Professional Master's Program of Law in Business Administration）則結合管理與法律兩項專業，由臺大管理學院與法律學院師資授課，藉以培養管理與法務兼備的人才。PMBM(Professional Master's Program of Biotechnology Management)則是結合管理、醫藥、生技等多項專業，由臺大管理學院、醫學院、生命科學院等師資授課，培養兼具生技醫藥與管理兼備的人才。以上三個碩士在職學位班規劃需修畢36學分並完成論文通過者，即可畢業並授予台灣大學碩士學位。

有關本課程之相關訊息歡迎上網【台大推廣教育網】或致電 (02)2362-0502 查詢。

班程相關連結：
https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw/specs/TC/classAca.aspx

生技 菁英 台大 醫學院 競爭力
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