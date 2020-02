臺大碩士在職學位學程 2/21至3/12受理報名

國立臺灣大學開辦的跨領域碩士在職學位學程將於109年2月21日至3月12日全面受理報名,請有意報考者務必把握機會!

臺大進修推廣學院自104年首次於竹北校區開辦「事業經營碩士在職學位學程(PMBA)」後,續於105年再開辦「事業經營法務碩士在職學位學程(PMLBA)」,106年另新開辦「生物科技管理碩士在職學位學程(PMBM)」。上該三個碩士學位班,旨在提供社會菁英在職進修管道,成為專業與實務並重的管理專才,並協助企業培養具備經營管理全方位人才,提升企業與產業價值,協助產學界整體發展與國家整體競爭力。

臺大進修推廣學院指出,PMBA (Professional Master’s Program in Business Administration)以結合理論與實務應用為導向,聘請臺大管理學院的專業師資授課,協助企業培養具備經營管理之全方位人才。而PMLBA(Professional Master's Program of Law in Business Administration)則結合管理與法律兩項專業,由臺大管理學院與法律學院師資授課,藉以培養管理與法務兼備的人才。PMBM(Professional Master's Program of Biotechnology Management)則是結合管理、醫藥、生技等多項專業,由臺大管理學院、醫學院、生命科學院等師資授課,培養兼具生技醫藥與管理兼備的人才。以上三個碩士在職學位班規劃需修畢36學分並完成論文通過者,即可畢業並授予台灣大學碩士學位。

有關本課程之相關訊息歡迎上網【台大推廣教育網】或致電 (02)2362-0502 查詢。