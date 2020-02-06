國三生注意！109年國中會考第六冊考試範圍公布了

因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心已宣布，高中以下學校延後2周至2月25日開學，109年國中教育會考考試日程維持5月16至17日舉行，但考試範圍配合縮減調整。台師大心測中心今天也公布各考科第6冊教科書納入考試的範圍。

台師大心測中心表示，今年國中會考除了原1至5冊為考試範圍外，中心已檢視各版本教科書第6冊單元，同時考量各校教學進度差異及疫情發展的不確定性因素，調整109年國中教育會考各考科第六冊教科書納入考試的範圍內容。

以國文科為例，不論翰林、康軒、南一版本，皆只考第1至7課；英語科，不論翰林、康軒、南一版本，只考第1至4課，且試題使用單字依據國民中小學最基本的1200字詞；數學科，不論翰林、康軒、南一版本，只考「二次函數」、「統計與機率」。

台師大心測中心也說，目前僅規範109年國中教育會考第6冊考試範圍，中心會落實試題的教科書版本檢核作業，以確保試題評量的知識或概念，在各版本教科書考試範圍內的學習內容皆有提及。