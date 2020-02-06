快訊

鷹龍爭霸：印太軍事圍堵，重演東亞冷戰？

「不容許中間人居中邀功」 蘇貞昌怒提包機返台4要求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中教育局公布下學期行事曆 高中評量日授權各校安排

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
教育部宣布高中以下因武漢肺炎疫情延至2月25日開學，台中市教育局今天公布下學期行事曆，國小第一次定期評量4月28日至5月1日，第二次定期評量7月2至3日或7月7至8日，另畢業生成績評量為6月16日至19日。圖／台中市教師會提供

教育部宣布高中以下因武漢肺炎疫情延至2月25日開學，台中市教育局今天公布下學期行事曆，國小第一次定期評量4月28日至5月1日，第二次定期評量7月2至3日或7月7至8日，另畢業生成績評量為6月16日至19日。

國中部分，國一、國二第一次定期評量4月7日至10日，第二次定期評量5月26日至29日，第三次定期評量7月13日至14日，國三第一次定期評量日期與國一、國二相同，第二次定期評量及畢業生成績評量授權各校彈性調整；高中部分則授權由各校自行安排。

畢業典禮方面，國小畢業典禮延至6月30日至7月2日擇一日辦理；國中畢業典禮涉及國中教育會考、學生志願選填輔導，調整至6月20日至23日擇一；高中配合教育部時程順延2周，6月15日至24日期間擇一日辦理。

教育局說，受影響的還有競賽項目，原訂4月之前的活動，全國性競賽活動將與中央或全國各主辦單位配合，調整期程辦理；台中市自辦比賽部分，因涉比賽場地借用、籌辦進度，由教育局依比賽性質、場地狀況決定後另行通知；4月後的競賽，距延後開學已有一段期間，影響有限，目前不需調整，後續將視疫情「滾動式調整」。

教育局叮嚀，戶外教育請2月25日後舉行；全國職業類科檢定依勞動部指示照常舉行；國中小各類資優學生鑑定初、複選時間均不變動，只調整報名期程；升高中藝才班（含舞蹈、音樂及美術班）甄試，配合國教署公布時間。

教育局 畢業典禮 教育部
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

寒假延後開學 台南學童愛心餐券兌換延到2月底

轉傳免費領口罩假訊息 稱善意分享福利仍遭社維法送辦

配合大專院校延後開學 高鐵供14班返校五折優惠列車

配合大專院校延後開學 高鐵再規畫14班五折列車

相關新聞

公費生出國交換一年可延後分發 教育部修法

因應全球化趨勢，提升公費生國際視野，教育部修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，公費生於修業期間將有參與出國交換的機...

最新措施港澳入境隔離14天 成大宿舍不夠緊急商借

中國武漢肺疫情不斷升溫，行政院宣布今天起，中國旅客禁止入境，申請獲准赴港澳返國者，則需自主健康管理14天，成功大學表示，...

影／在陸台生學業卡關 教育部：研議在台隨班附讀

因為疫情影響，中國大陸多所大學宣布停課，教育部正研議在陸台生回台學習的權宜措施，教育部長潘文忠今天表示，近期會邀集各大學...

台中教育局公布下學期行事曆 高中評量日授權各校安排

教育部宣布高中以下因武漢肺炎疫情延至2月25日開學，台中市教育局今天公布下學期行事曆，國小第一次定期評量4月28日至5月...

新生醫專宣布延後3月2日開學 行事曆另行公告

武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心日前先宣布高中以下學校開學延後至本月25日，再宣布大學開學日也同樣延至2月25...

第一個會講話的芭比娃娃說的第一句話 令老師有感

國立科教館現正展出科技性別化創新特展，展區放了全球第一隻會講話的芭比娃娃，講出的首句話是「數學課好難（Math clas...

訪視幼兒園防疫 鄭文燦：勤洗手比戴口罩重要

武漢肺炎疫情讓民眾人心惶惶，不僅掀起購買口罩之亂，耳溫槍、酒精等防疫用品也遭到瘋搶，桃園市長鄭文燦今日一早到桃園區大有國...

武漢肺炎...全國學生表藝競賽今年取消現場觀摩、頒獎

因應武漢肺炎疫情，教育部今天宣布，108學年度全國學生表演藝術類競賽，於2月19日至4月30日照常舉行，但競賽過程取消現...

大學產學法人化／頂大支持：可鼓勵產學形成聯盟

教育部規畫讓大學設立非營利的產學法人，頂大校長多表支持。清華大學校長賀陳弘表示，產學法人化可提升產學介接誘因，政府給予產學合作的比例配合經費和租稅抵減，鼓勵大學與業界形成「聯盟」；台灣大學副校長陳銘憲說，大學如能設立產學法人，可在人事制度、智財規範、經費報支上更靈活、彈性。

大學產學法人化／教部規畫大學設「小工研院」

大學產學合作將有新變革。為協助大學人才與技術移轉落實產業應用，教育部規畫大學產學法人化，讓大學設立非營利的產學法人，類似大學的「小工研院」，在校務會議的監督下，大學在產學合作領域上，可以與產業及政府組成類董事會的治理機制，人事、財務、法制將更鬆綁。

防堵武漢肺炎入校園 嘉市府推學生健康管理護照

嘉義市府為防範武漢肺炎，目前加緊設計「嘉義市學生健康管理護照」，將在開學前給嘉市國中小學的學生每人一本，請家長每日上學前...

新北把關延後開學學生恐流入補習班 學校尚缺額溫槍

因應武漢肺炎延後開學，但部分家長無法照顧孩子，學子不能去學校，只好湧入補習班、私立幼兒園及課後照顧服務中心（俗稱安親班）...

熱門新聞

愛上打電玩遊戲激勵學英文 高中生多益考965高分

武漢肺炎防疫時事考題 為何要用酒精、漂白水消毒？

武漢肺炎知多少 與普通感冒的冠狀病毒哪裡不同？

交大台南分部致遠樓 今日舉行上樑典禮

影／在陸台生學業卡關 教育部：研議在台隨班附讀

武漢肺炎 消毒防護一把罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。