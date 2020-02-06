台中教育局公布下學期行事曆 高中評量日授權各校安排

教育部宣布高中以下因武漢肺炎疫情延至2月25日開學，台中市教育局今天公布下學期行事曆，國小第一次定期評量4月28日至5月1日，第二次定期評量7月2至3日或7月7至8日，另畢業生成績評量為6月16日至19日。

國中部分，國一、國二第一次定期評量4月7日至10日，第二次定期評量5月26日至29日，第三次定期評量7月13日至14日，國三第一次定期評量日期與國一、國二相同，第二次定期評量及畢業生成績評量授權各校彈性調整；高中部分則授權由各校自行安排。

畢業典禮方面，國小畢業典禮延至6月30日至7月2日擇一日辦理；國中畢業典禮涉及國中教育會考、學生志願選填輔導，調整至6月20日至23日擇一；高中配合教育部時程順延2周，6月15日至24日期間擇一日辦理。

教育局說，受影響的還有競賽項目，原訂4月之前的活動，全國性競賽活動將與中央或全國各主辦單位配合，調整期程辦理；台中市自辦比賽部分，因涉比賽場地借用、籌辦進度，由教育局依比賽性質、場地狀況決定後另行通知；4月後的競賽，距延後開學已有一段期間，影響有限，目前不需調整，後續將視疫情「滾動式調整」。

教育局叮嚀，戶外教育請2月25日後舉行；全國職業類科檢定依勞動部指示照常舉行；國中小各類資優學生鑑定初、複選時間均不變動，只調整報名期程；升高中藝才班（含舞蹈、音樂及美術班）甄試，配合國教署公布時間。