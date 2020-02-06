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新生醫專宣布延後3月2日開學 行事曆另行公告

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
新生醫專今天早上宣布將開學日延至3月2日（星期一）。圖／新生醫專提供

武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心日前先宣布高中以下學校開學延後至本月25日，再宣布大學開學日也同樣延至2月25日之後，由各校依照行事曆調整。新生醫專防疫小組昨天決議，並於今天早上宣布將開學日延至3月2日（星期一）；而下學期行事曆陳報教育部核備後，另行公告。

新生醫專防也於官網上呼籲，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，即日起，全校教職員工生請勤用肥皂洗手、戴口罩等自我保護措施，加強自身與他人健康安全。如師生員工有發生呼吸道症狀(咳嗽、發燒、流鼻水等情形)，請盡速就醫。若有相關疑問，請撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)諮詢或https://www.cdc.gov.tw；或與學務處健康中心03-4117578分機350或351聯繫。

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