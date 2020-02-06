公費生出國交換一年可延後分發 教育部修法

因應全球化趨勢，提升公費生國際視野，教育部修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，公費生於修業期間將有參與出國交換的機會，出國交換期間暫停公費受領，並保留公費生資格及延後分發，期間至多一年；原住民公費生應修習的原住民族語言文化相關課程也由10學分提高為20學分。

教育部表示，為因應2019年6月19日修正公布「原住民族教育法」及精進師資培育公費制度，教育部併同修正「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，以建立更完善的公費生培育措施。

公費師資培育制度主要在穩定偏遠及特殊地區師資的需求，由各地方政府依所轄偏遠與特殊地區學校師資需求，提報公費生名額，就學期間享有師資培育公費待遇，於取得教師證書後，分發至偏遠或特殊、原住民及離島地區學校服務至少6年。

教育部表示，本次修正依「原住民族教育法」第31條規定，強化原住民公費生族語教學專業知能及族語能力，原住民學生參與公費生招生或甄選時，應取得中級以上原住民族語言能力證明書，畢業前應取得中高級以上原住民族語言能力證明書。

此外，為增進原住民公費生語言能力及對原住民族文化瞭解，原住民公費生應修習的原住民族語言文化相關課程也由10學分提高為20學分；另為落實原住民師資在地培育及返鄉服務精神，自109學年度起，已核定71名原住民公費生將依族語專長集中培育，並於取得教師證書後，由中央教育主管機關或地方政府依其族語別分發任教學校。

教育部說，為明確規範公費生權利義務，本次修正師資培育公費辦法，也明定行政契約書經簽訂後，培育條件不得變更及分發學年度不得延後等規定，以確保其培育與中央、直轄市、縣（市）主管機關提報的需求相符；另基於保障原住民公費生及離島地區公費保送生，倘經中央、直轄市、縣（市）主管機關同意，得延後分發至多1學年度。同時考量直轄市、縣（市）主管機關用人需求，未來公費生需於分發前取得教師證書，否則將償還已受領全部公費，並喪失接受分發權利，以精進師資培育公費生素質。