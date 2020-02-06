訪視幼兒園防疫 鄭文燦：勤洗手比戴口罩重要

武漢肺炎疫情讓民眾人心惶惶，不僅掀起購買口罩之亂，耳溫槍、酒精等防疫用品也遭到瘋搶，桃園市長鄭文燦今日一早到桃園區大有國小訪視幼兒園防疫工作，親自待在門口替要進班上課的小朋友量額溫、噴酒精消毒，更在課堂中和小朋友一同大跳「洗手操」，向小朋友宣導勤洗手的重要性。

教育部規定，因應武漢肺炎疫情升溫，高中以下學校108學年度第2學期開學日延後至2月25日，不過私立幼兒園及非營利幼兒園已開學，則維持現況，並在2月3日發給全市私立和非營利幼兒園備用兒童口罩共5萬3600片，提供臨時在園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適狀況時給幼兒配戴。

鄭文燦現場除了替小朋友量額溫、消毒外，還向小朋友提問「什麼時候需要洗手？」，小朋友紛紛搶答表示「手髒掉的時候」、「上完廁所後」、「吃飯前」，鄭文燦表示，洗手比戴口罩重要，藉由這次防疫，也能讓小朋友從小養成良好的衛生習慣，另外，在公共場所量額溫、耳溫比戴口罩重要，這方面一定要落實。