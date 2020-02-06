最新措施港澳入境隔離14天 成大宿舍不夠緊急商借

中國武漢肺疫情不斷升溫，行政院宣布今天起，中國旅客禁止入境，申請獲准赴港澳返國者，則需自主健康管理14天，成功大學表示，學校港澳籍學生有248名，另有不少外籍學生會經香港轉機來台，目前學校已在清空部分的宿舍，做為這些學生的自主管理隔離處所，由於可能不夠，將呈請教育部商借台南市區裡其他學校的閒置宿舍來使用。

疫情不斷升溫，相關的防疫措施也不斷跟著改變，讓應變單位都疲於奔命，成大統計到昨天（2/5）外籍學生的數量是2078人，這些學生來台灣了沒？如何入境？是否來自疫區？有沒有症狀？光是搞清楚就人仰馬翻。

成大主任祕書李俊璋表示，學校昨天接獲港澳需自主管理的消息後，馬上開會因應，由於人數不少，學校預計先清空兩棟宿舍，目前有少數台灣學生已入住宿舍，因為學校還沒有開學，都已勸說學生離開宿舍，希望清空後留空間給隔離的學生。

學校透過電子郵件，一一查詢2078位學生目前的狀況，但是回覆率大約只有一半，沒辦法完全掌握學生的行蹤。

李俊璋表示，除了港澳籍學生外，許多外籍學生搭機來台都會選擇買經過香港轉機的機票，因為比較便宜，而這些學生如果今天起入境，就都要在宿舍裡隔離14天，目前學校已發信請學生儘量不要經香港轉機，但不確定效果如何。

學校最新的統計，大陸籍學生共有197人，其中8人已在1月26日前入境台灣，都不是來自目前大陸公布的主要疫區，因為26日至今還沒有14天，學校仍在監控學生狀況，並沒有相關症狀。