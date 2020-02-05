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防疫大作戰！高雄大學延至2月25日開學

2020-02-05 17:53聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

國立高雄大學表示，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展快速，在不特定的風險下開學使眾多學生及教職員工聚集，實有增加感染風險之虞，不利防疫管控，學校的開學日將延至2月25日，學期授課結束日為6月29日。

高雄大學表示，教育部2月3日召集大學校長及代表開會討論共識及宣布處理原則，高雄大學經過教學、行政單位及學生代表開會研商決議，108學年度第二學期開學日期，由原訂2月17日延後至2月25日，學期授課結束日為6月29日，以減少群聚感染風險，並爭取更多時間於開學前做好防疫安全措施，維護學生及教職員工的安全及健康，並依規定上滿18周。

開學日教育部疫情

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