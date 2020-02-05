防堵武漢肺炎入校園 嘉市府推學生健康管理護照

嘉義市府為防範武漢肺炎，目前加緊設計「嘉義市學生健康管理護照」，將在開學前給嘉市國中小學的學生每人一本，請家長每日上學前晨間及晚間，幫學生各量1次體溫，並將量測結果確實登錄於護照中，讓防疫落實，預計開學前就可以發放護照給學生。

嘉義市府教育處長林立生今天與衛生局長張耀懋邀集各國中小學校長、學務主任和補教業者等，在南興國中舉辦防疫措施暨物資需求擴大會議，針對各單位對於防疫的疑問一一作解答，也公布這項健康管理護照政策。

目前教育處設計的護照草案上，除了有每日晨間和夜間量測體溫的表格，還有「健康管理小叮嚀」，包含發燒超過38度要盡速戴上口罩、就醫以及居家環境建議用漂白水消毒，另外還有發病前有大陸湖北旅遊史、接觸史等，要盡速通報的提醒。

市府教育處說，每天上學前，會請學生出示護照，若在家中沒有量測體溫，教師也會在校門口量測，若有發燒等症狀，請家長帶回家看醫生，反之若沒有發燒和其他呼吸道症狀，就不用戴口罩，直接進入校園上課，教師在上課時也會不定時抽檢護照。

林立生說，嘉義市府也提出「學校防疫流程草案」，內容涵蓋學生上課前在家中的健康自主管理、上學端的消毒作業和進入學校與幼兒園、補習班的師生檢查和進班時的防疫因應之道，提供清楚的流程與教戰守則，和學校幼兒園補教業一起積極防疫。

張耀懋說，目前學生進入校園不用強制配戴口罩，但已與教育處合作一起控管各校中港澳入境（含接觸）的師生情形，教育處也自行設計管理紀錄表，並請學校更新回傳，讓市府能確實管理各校師生出入中國大陸等地區狀況，以避免防疫漏洞發生。

民生國中校長陳明君說，學校已設計出線上表單供教職員工填寫，上頭有是否寒假期間去湖北省探親或接觸從湖北返台的親友，若有去探親，隨行人員是誰等資訊，希望落實自主管理，加強校園防疫。