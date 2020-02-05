親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎致開學延後
前進校園特輯
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

防堵武漢肺炎入校園 嘉市府推學生健康管理護照

2020-02-05 14:02聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市府為防範武漢肺炎，目前加緊設計「嘉義市學生健康管理護照」，將在開學前給嘉市國中小學的學生每人一本，請家長每日上學前晨間及晚間，幫學生各量1次體溫，並將量測結果確實登錄於護照中，讓防疫落實，預計開學前就可以發放護照給學生。

嘉義市府教育處長林立生今天與衛生局長張耀懋邀集各國中小學校長、學務主任和補教業者等，在南興國中舉辦防疫措施暨物資需求擴大會議，針對各單位對於防疫的疑問一一作解答，也公布這項健康管理護照政策。

目前教育處設計的護照草案上，除了有每日晨間和夜間量測體溫的表格，還有「健康管理小叮嚀」，包含發燒超過38度要盡速戴上口罩、就醫以及居家環境建議用漂白水消毒，另外還有發病前有大陸湖北旅遊史、接觸史等，要盡速通報的提醒。

市府教育處說，每天上學前，會請學生出示護照，若在家中沒有量測體溫，教師也會在校門口量測，若有發燒等症狀，請家長帶回家看醫生，反之若沒有發燒和其他呼吸道症狀，就不用戴口罩，直接進入校園上課，教師在上課時也會不定時抽檢護照。

林立生說，嘉義市府也提出「學校防疫流程草案」，內容涵蓋學生上課前在家中的健康自主管理、上學端的消毒作業和進入學校與幼兒園、補習班的師生檢查和進班時的防疫因應之道，提供清楚的流程與教戰守則，和學校幼兒園補教業一起積極防疫。

張耀懋說，目前學生進入校園不用強制配戴口罩，但已與教育處合作一起控管各校中港澳入境（含接觸）的師生情形，教育處也自行設計管理紀錄表，並請學校更新回傳，讓市府能確實管理各校師生出入中國大陸等地區狀況，以避免防疫漏洞發生。

民生國中校長陳明君說，學校已設計出線上表單供教職員工填寫，上頭有是否寒假期間去湖北省探親或接觸從湖北返台的親友，若有去探親，隨行人員是誰等資訊，希望落實自主管理，加強校園防疫。

嘉市府在今天會議也發給各校1瓶漂白水、2瓶5公升的酒精和3支耳溫槍防疫，其中酒精是全一水電負責人林怡華、熊千綺夫婦捐贈，共有200瓶5公升的酒精給各校使用，讓消毒物資不餘匱乏，持續加強校園消毒工作。

嘉義市府為防範武漢肺炎，目前加緊設計「嘉義市學生健康管理護照」。圖／市府提供
嘉義市府為防範武漢肺炎，目前加緊設計「嘉義市學生健康管理護照」。圖／市府提供
分享
嘉義市府今天召開校園防疫會議，各校人員都拿酒精等防疫物資返校。記者李承穎／攝影
嘉義市府今天召開校園防疫會議，各校人員都拿酒精等防疫物資返校。記者李承穎／攝影
分享
嘉義市府今天召開校園防疫會議，各校人員都拿酒精等防疫物資返校。記者李承穎／攝影
嘉義市府今天召開校園防疫會議，各校人員都拿酒精等防疫物資返校。記者李承穎／攝影
分享
嘉義市府為防範武漢肺炎，目前加緊設計「嘉義市學生健康管理護照」。圖／市府提供
嘉義市府為防範武漢肺炎，目前加緊設計「嘉義市學生健康管理護照」。圖／市府提供
分享
嘉義市府今天召開校園防疫會議，各校人員都拿酒精等防疫物資返校。記者李承穎／攝影
嘉義市府今天召開校園防疫會議，各校人員都拿酒精等防疫物資返校。記者李承穎／攝影
分享

護照嘉義

延伸閱讀

防武漢肺炎 港務公司：3月底前8郵輪難進高雄...

武漢肺炎疫情 日將派第4架包機赴湖北接人

口罩酒精製造業放寬加班上限 輪班應隔12小時

春節壞天氣與武漢肺炎防疫 樂園人潮守基本盤

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

新北把關延後開學學生恐流入補習班 學校尚缺額溫槍

2020-02-05 12:31

長庚科大突封宿要求1天內搬離學生氣炸 校方回應了

2020-02-05 11:35

大學產學法人化／頂大支持：可鼓勵產學形成聯盟

2020-02-05 14:06

大學產學法人化／教部規畫大學設「小工研院」

2020-02-05 14:05

影／苗栗縣國中額溫槍不足 國小小校先移撥應急

2020-02-05 12:24

蓋個建築物都要管 大學推產學合作「綁手綁腳」

2020-02-05 12:01

助在陸台生隨班附讀 教長：近期邀集各大學協進會會商

2020-02-05 11:17

大學設產學法人 頂大：提升介接誘因 但有盈虧考量

2020-02-05 09:49

獨／大學的小工研院...教育部擬推「大學產學法人化」

2020-02-05 09:24

協助在陸台生回台就學 教部研議措施

2020-02-05 00:18

赴中港澳學生硬要上課？補習班：寧退費也不收

2020-02-04 16:51

清大公布安心就學措施 畢業典禮6月13日不變

2020-02-04 16:45

國三親師生心慌慌 盼教育部儘快公布國中會考範圍

2020-02-04 16:22

教育部：2024年7成就讀平價幼兒園

2020-02-04 14:05

政策破功？ 準公幼5年增5% 學童只多1%

2020-02-04 14:04

學校防疫物資「一物難求」全教總籲請縣市政府統一採購

2020-02-04 13:01

公幼難抽私幼貴 教部拚4年後七成幼生讀平價幼兒園

2020-02-04 09:58

教育部推平價準公幼 準公幼生5年只多1％

2020-02-04 09:25

獨／教長：研議在陸台生回台就學權宜措施 學習不中斷

2020-02-04 09:15

來台遙遙無期 陸生崩潰無言：每天消息都不同

2020-02-04 04:34

陸生集中監管1人1房？廖元豪：很多人可能無法完成學業

2020-02-03 11:58

學校延後開學但安親班不停課 業者：政府閃避責任？

2020-02-03 11:41

台德大學聯盟 我72名師生赴德國取經

2020-02-03 11:40

少子化…幼園生逆勢攀升 師資缺口大

2020-02-03 00:29

疫情燒…網路教學夯 300港校求援

2020-02-03 00:26

少子化時代卻逆勢成長！ 幼兒園幼生人數6年成長2成7

2020-02-02 22:19

口罩之亂…中小學將開學 公民提案：學校統一配發口罩

2020-02-02 13:09

因應疫情延後開學？ 教授：網路教學就好

2020-02-02 10:39

考生要戴口罩、學生不用戴？高嘉瑜促中央統一標準

2020-02-01 23:35

陳其邁：一般學生上學上課仍不須戴口罩

2020-02-01 23:35

校園食材登錄平台2.0上線 營養午餐資訊更透明

2020-02-01 19:36

教育部補助青年創業家見習 3月公告最新職缺

2020-02-01 18:50

太神了！口罩缺貨也能成數學考題 校長：符合108課綱

2020-02-01 18:36

日本櫻花科技計畫 將甄選30名高中生、5帶隊老師出團

2020-02-01 11:21

大學延後開學國中小是否如期？家長教師各有憂心

2020-02-01 10:45

防範武漢肺炎 中信金融管理學院宣布延後2周開學

2020-02-01 09:25

嘉大學生因防疫無法返校 開學註册可延後6周

2020-01-31 22:37

宜蘭為4.4萬名學生 爭取22萬個一周用量的口罩

2020-01-31 13:45

彰化縣已18所國中下周取消寒輔 名單看過來

2020-01-31 11:30
看更多

熱門文章

快看！你的大學何時開學？ 19校2月25日、56校3月2日

2020-02-04 16:43

長庚科大突封宿要求1天內搬離學生氣炸 校方回應了

2020-02-05 11:35

企業最愛大學生 成大、淡大公私大分別奪冠

2020-02-05 10:33

注意！雲林科技大學延至3月2日開學 環球科技大學2/25開學

2020-02-04 16:43

防疫作戰 北科大要台生限期搬離宿舍引抗議

2020-02-04 19:58

國三親師生心慌慌 盼教育部儘快公布國中會考範圍

2020-02-04 16:22

寒假延長2周 泌尿科醫師建議「割包皮好時機」

2020-02-05 10:44

獨／大學的小工研院...教育部擬推「大學產學法人化」

2020-02-05 09:24

清大公布安心就學措施 畢業典禮6月13日不變

2020-02-04 16:45

科技部宣布 大專學生研究計畫申請截止時間延後

2020-02-04 18:34

武漢肺炎延燒 長庚、中央大學延至3月2日開學

2020-02-04 15:26

學測國文寫作 考生多寫玩物養志

2020-02-04 23:59

最新調查：台灣2千大企業 學碩士起薪平均差5千元

2020-02-05 10:41

政大：因應武漢肺炎 開學日延至2月25日

2020-02-04 16:35

金門大學3月2日開學 校園防疫上緊發條

2020-02-04 21:07

文藻3月2日開學 2月17日起採2周雲端學園線上教學

2020-02-05 10:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top