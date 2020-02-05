新北把關延後開學學生恐流入補習班 學校尚缺額溫槍

因應武漢肺炎延後開學，但部分家長無法照顧孩子，學子不能去學校，只好湧入補習班、私立幼兒園及課後照顧服務中心（俗稱安親班），新北市長侯友宜要求教育局嚴密把關，確實督導這些園所等做好防疫措施，落實環境消毒、量測體溫，掌握教職員工生中港澳入境及轉機史，並即時進行通報。

教育局表示，補習班及課後照顧服務中心皆為密閉空間，為避免群聚感染，要求業者嚴格落實環境消毒、量測體溫，確實掌握教職員工生於中港澳入境及轉機情形，並即時進行通報。

教育局表示，防疫工作是全面總動員，大家須一起合作配合，防疫工作更不容輕忽，教育局積極安排防疫輔導訪視，抽查各班防疫狀況。教育局提醒，業者務必落實「生病不上班、不上課」，不過，為維護學生學習權益，除有呼吸道症狀者應配戴口罩外，不得強制要求學生上課戴口罩。

此外，武漢肺炎未知何時消退，教育局要各學校準備消毒酒精及額溫槍備戰，新北市各學校缺少數量通報教育局，再由教育局向中央請求支援。據統計，若以2班需要1支額溫槍來算，目前統計新北市高中以下各級學校共缺1500支額溫槍。

教育局呼籲，防疫期間，教育局會利用網站、FB官方粉絲專頁、LINE群組主動提供正確的防疫資訊，請業者務必每日至新北市短期補習班管理及通報平台(https://lll.ntpc.edu.tw/Cram/Module/Home/Index.php)、新北市幼兒教育資源網(https://kidedu.ntpc.edu.tw/bin/home.php)及教育局FB官方粉絲專頁-新北學Bar (https://www.facebook.com/ntpcedugov/)掌握最新防疫資訊。