影／苗栗縣國中額溫槍不足 國小小校先移撥應急

苗栗縣公私立中小學校長會議上午召開，武漢肺炎疫情及校園防疫工作成為會中焦點，縣府去年9月因應腸病毒疫情已動用第二預備金購置1624支額溫槍分發各國小及公立幼兒園使用，但縣內中學部分額溫槍仍不足，且現況「有錢也買不到」，教育處決定先移撥6班以下小型國小的額溫槍來支應國中需求，總數約60支。

校長會議上午在育達科大國際會議廳舉行，苗栗縣長徐耀昌到場與校長座談，聽取意見；針對未來開學後的防疫工作，有國中校長反映目前校內額溫槍數量不足，盼縣府協助。

教育處代理處長葉芯慧指出，去年額溫槍採購是針對縣內國小、幼兒園的班級數訂定數量，配合這次武漢肺炎防疫需求，目前計畫先從縣內國小6班以下的小校移撥60支給國高中應急使用，等衛生局統一採購完成後，再補充額溫槍給移撥的學校。

會中並初步敲定今年國中、小畢業典禮日期，由於國中會考日程不變，今年國中畢業典禮原則排定6月22至24日這段期間舉辦、國小7月1至6日舉辦，確切日程教育處會再以公文通知各校。

與會私立高中校長也反映額溫槍等防疫物資供給應將私校也納入，徐耀昌表明支持，裁示公私立學校都給予協助。