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首批包機有台商確診 徐正文：當事人不在原名單內

蓋個建築物都要管 大學推產學合作「綁手綁腳」

2020-02-05 12:01聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

目前大學推動產學合作有許多限制。交通大學代理校長陳信宏表示，概念上產學合作是互利的行為，所以每個人都會贊同，但實際執行時就會受許多法定限制，而無法大力展開，因此才會有「產學法人化」的想法。基本上要突破的法令限制是在主計、人事、以及土地使用，也就是經費使用、聘人、建新的建築空間等問題。

陳信宏舉例，依現有的法規，外界在學校的土地上蓋一個建築物以及後續的所有權及使用權，「國有財產局要管，教育部也要管」，如果這個建築物要做產學合作使用，基本想法是由業界出錢蓋，所有權歸學校，雙方以產學合作方式一起使用，但現有規定，產業只能使用一部分，且多少年後全部歸學校，以大企業來說，這通不過董事會的。

陳信宏進一步說，再看看產業捐錢給學校，一旦捐進來就歸入校務基金，要受許多管制，例如要用來和捐錢的企業合作，主計就會說必須公開公平給所有產業，經費的使用類別、額度、報帳都要受主計法規限制，聘人及其待遇也要受人事法規限制等等。所以以產學研究計畫方式進行是目前主要的產學合作方式，建築物或經費的贊助則以捐獻為主要方式。

陳信宏表示，交大想要推動的產學合作是企業捐一個基金或每年捐一筆錢進來學校作為產學合作之用，企業在交大設立研究中心，派人進駐和學校老師及學生一起做研究，產出的技術及IP雙方共有或歸企業所有，如規模夠大，企業可以在學校建一棟建築物，所有權歸學校或共有，雙方一起使用空間，而在經費使用、人員聘用、土地設備使用上要突破一些現有法規限制。

為協助大學人才與技術移轉落實產業應用，教育部規畫大學「產學法人化」，讓大學設立非營利的產學法人，類似大學的「小工研院」，在校務會議的監督下，大學在產學合作領域上，可以與產業及政府組成「類董事會」的治理機制，人事、財務、法制將更鬆綁。

教育部日前已向台大、成大、清華、交大等大學諮詢，並將於全國大學校長會議上，與各校校長就規畫內容廣泛討論交換意見。

國立交通大學。本報資料照片
國立交通大學。本報資料照片
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建築教育部交大

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