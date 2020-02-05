因應延後開學 線上學習平台資源都在這

因應武漢肺炎的防疫，全國高中職以下各級學校將寒假開學延後到2月25日後，為了讓孩子學習不中斷、不落後，教育部彙集教育雲及民間線上學習資源與工具，鼓勵親師生善用數位平台資源( https://cloud.edu.tw/curation/detail/1166 )。

教育部今天舉行「鼓勵親師生善用數位平台資源讓學習不中斷」說明會。教育部建議，老師可善用數位資源、平台與工具進行備課，並參加線上教師社群熟悉數位教學方式。

教育部表示，中小學老師可運用視訊工具（如教育部台灣學術網路(TANet)網路語音交換平台視訊會議預約系統、台北酷課雲、高雄達學堂及其他可直播或視訊軟體等）及授課教材同步直播教學，讓居家學生可與教室內同學同步上課與學習；老師也可善加運用數位資源與工具，依課程進度及學習需求登入線上學習平台備課，指派予學生適宜課程、學習內容與作業(或線上討論)。

教育部以「因材網」為例，該學習平台提供多元教材，包含教學影片、練習題、動態評量、診斷試題等等。

教育部表示，「教育雲」彙集教育部、部屬機構、各縣(市)政府及民間等單位開發的數位資源、平台工具，透過教育體系單一帳號(教育雲端帳號)即可登入使用，可提供老師為學生規畫在家自主學習及學生線上自主學習課程，如「學習拍2.0平台」可連結教育雲「教育大市集」、「教育媒體影音」、「教育百科」等資源，提供課前預習、課間活動、回家作業、評量系統與學習歷程等五大應用模式，老師透過學習拍建立學習計畫就可以組合不同的學習活動，以提供學習課程內容。

另「Cool English」、「台北市酷課雲」、「高雄市達學堂、E-game」、「均一教育平台」、「學習吧」、「DeltaMOOCx愛學網」及「PaGamO線上學習平台」等平台，也提供了許多豐富自學資源，都可以善加使用，提升自我學習能力。

至於大專校院學生，除可利用學校的線上學習系統選修學分課程外，也可透過台灣磨課師課程網(TaiwanMOOC)、育網(eWant)、中華開放教育平台(OpenEdu)等線上課程平台，選修合適的課程自主學習。

教育部表示，家長需主動關心、引導及陪伴孩子一起學習，鼓勵並建立孩子學習信心，讓學習持續不間斷，並協助所需資訊設備及網路，依老師所規畫時間上課及自學相關課程內容，並可善加運用數位工具向老師提問，以提升學習成效，另請提醒孩子宜適度休息及運動。