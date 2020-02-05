親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎致開學延後
前進校園特輯
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

長庚科大突封宿要求1天內搬離學生氣炸 校方回應了

鑽石公主號郵輪10人確診 全船海上隔離14天

因應延後開學 線上學習平台資源都在這

2020-02-05 11:41聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

因應武漢肺炎的防疫，全國高中職以下各級學校將寒假開學延後到2月25日後，為了讓孩子學習不中斷、不落後，教育部彙集教育雲及民間線上學習資源與工具，鼓勵親師生善用數位平台資源( https://cloud.edu.tw/curation/detail/1166 )。

教育部今天舉行「鼓勵親師生善用數位平台資源讓學習不中斷」說明會。教育部建議，老師可善用數位資源、平台與工具進行備課，並參加線上教師社群熟悉數位教學方式。

教育部表示，中小學老師可運用視訊工具（如教育部台灣學術網路(TANet)網路語音交換平台視訊會議預約系統、台北酷課雲、高雄達學堂及其他可直播或視訊軟體等）及授課教材同步直播教學，讓居家學生可與教室內同學同步上課與學習；老師也可善加運用數位資源與工具，依課程進度及學習需求登入線上學習平台備課，指派予學生適宜課程、學習內容與作業(或線上討論)。

教育部以「因材網」為例，該學習平台提供多元教材，包含教學影片、練習題、動態評量、診斷試題等等。

教育部表示，「教育雲」彙集教育部、部屬機構、各縣(市)政府及民間等單位開發的數位資源、平台工具，透過教育體系單一帳號(教育雲端帳號)即可登入使用，可提供老師為學生規畫在家自主學習及學生線上自主學習課程，如「學習拍2.0平台」可連結教育雲「教育大市集」、「教育媒體影音」、「教育百科」等資源，提供課前預習、課間活動、回家作業、評量系統與學習歷程等五大應用模式，老師透過學習拍建立學習計畫就可以組合不同的學習活動，以提供學習課程內容。

另「Cool English」、「台北市酷課雲」、「高雄市達學堂、E-game」、「均一教育平台」、「學習吧」、「DeltaMOOCx愛學網」及「PaGamO線上學習平台」等平台，也提供了許多豐富自學資源，都可以善加使用，提升自我學習能力。

至於大專校院學生，除可利用學校的線上學習系統選修學分課程外，也可透過台灣磨課師課程網(TaiwanMOOC)、育網(eWant)、中華開放教育平台(OpenEdu)等線上課程平台，選修合適的課程自主學習。

教育部表示，家長需主動關心、引導及陪伴孩子一起學習，鼓勵並建立孩子學習信心，讓學習持續不間斷，並協助所需資訊設備及網路，依老師所規畫時間上課及自學相關課程內容，並可善加運用數位工具向老師提問，以提升學習成效，另請提醒孩子宜適度休息及運動。

大專校院部分，教育部表示，我國大學於2006年開始，即可依據專科以上遠距教學實施辦法，在校內開設遠距教學課程並可依規核予學分，並採計為學生的畢業學分。另學校也可透過開放式線上課程平台(如，中華開放教育平台等)開課，現有課程主題含括自然科學、資訊工程、應用科學、醫學相關、商學管理、社會科學、史地遊憩、人文藝術等領域，多元豐富，學生、民眾均可免費註冊、選讀。

教育部今天舉行「鼓勵親師生善用數位平台資源讓學習不中斷」說明會。記者馮靖惠／攝影
教育部今天舉行「鼓勵親師生善用數位平台資源讓學習不中斷」說明會。記者馮靖惠／攝影
分享

教育部直播武漢肺炎

延伸閱讀

助在陸台生隨班附讀 教長：近期邀集各大學協進...

文藻3月2日開學 2月17日起採2周雲端學園...

獨／大學的小工研院...教育部擬推「大學產學...

開學概念股 躍盤面焦點

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

獨／大學的小工研院...教育部擬推「大學產學法人化」

2020-02-05 09:24

長庚科大突封宿要求1天內搬離學生氣炸 校方回應了

2020-02-05 11:35

助在陸台生隨班附讀 教長：近期邀集各大學協進會會商

2020-02-05 11:17

大學設產學法人 頂大：提升介接誘因 但有盈虧考量

2020-02-05 09:49

協助在陸台生回台就學 教部研議措施

2020-02-05 00:18

赴中港澳學生硬要上課？補習班：寧退費也不收

2020-02-04 16:51

清大公布安心就學措施 畢業典禮6月13日不變

2020-02-04 16:45

國三親師生心慌慌 盼教育部儘快公布國中會考範圍

2020-02-04 16:22

教育部：2024年7成就讀平價幼兒園

2020-02-04 14:05

政策破功？ 準公幼5年增5% 學童只多1%

2020-02-04 14:04

學校防疫物資「一物難求」全教總籲請縣市政府統一採購

2020-02-04 13:01

公幼難抽私幼貴 教部拚4年後七成幼生讀平價幼兒園

2020-02-04 09:58

教育部推平價準公幼 準公幼生5年只多1％

2020-02-04 09:25

獨／教長：研議在陸台生回台就學權宜措施 學習不中斷

2020-02-04 09:15

來台遙遙無期 陸生崩潰無言：每天消息都不同

2020-02-04 04:34

陸生集中監管1人1房？廖元豪：很多人可能無法完成學業

2020-02-03 11:58

學校延後開學但安親班不停課 業者：政府閃避責任？

2020-02-03 11:41

台德大學聯盟 我72名師生赴德國取經

2020-02-03 11:40

少子化…幼園生逆勢攀升 師資缺口大

2020-02-03 00:29

疫情燒…網路教學夯 300港校求援

2020-02-03 00:26

少子化時代卻逆勢成長！ 幼兒園幼生人數6年成長2成7

2020-02-02 22:19

口罩之亂…中小學將開學 公民提案：學校統一配發口罩

2020-02-02 13:09

因應疫情延後開學？ 教授：網路教學就好

2020-02-02 10:39

考生要戴口罩、學生不用戴？高嘉瑜促中央統一標準

2020-02-01 23:35

陳其邁：一般學生上學上課仍不須戴口罩

2020-02-01 23:35

校園食材登錄平台2.0上線 營養午餐資訊更透明

2020-02-01 19:36

教育部補助青年創業家見習 3月公告最新職缺

2020-02-01 18:50

太神了！口罩缺貨也能成數學考題 校長：符合108課綱

2020-02-01 18:36

日本櫻花科技計畫 將甄選30名高中生、5帶隊老師出團

2020-02-01 11:21

大學延後開學國中小是否如期？家長教師各有憂心

2020-02-01 10:45

防範武漢肺炎 中信金融管理學院宣布延後2周開學

2020-02-01 09:25

嘉大學生因防疫無法返校 開學註册可延後6周

2020-01-31 22:37

宜蘭為4.4萬名學生 爭取22萬個一周用量的口罩

2020-01-31 13:45

彰化縣已18所國中下周取消寒輔 名單看過來

2020-01-31 11:30

因應新型冠狀病毒 中山大學延後一周2月24日開學

2020-01-31 11:28

聽到教育前線「買不到口罩」 桃市府開會討論中

2020-01-31 11:26

教育部擬對藝才班設門檻 連續三年招生未滿十人需輔導

2020-01-31 03:23

藝才班招生差須受輔導 再沒改善恐退場

2020-01-31 00:03

因應武漢肺炎 台南興國中學宣布寒假課輔暫停

2020-01-30 15:22
看更多

熱門文章

快看！你的大學何時開學？ 19校2月25日、56校3月2日

2020-02-04 16:43

大華科大、中華大學、元培2/25開學 明新、玄奘3/2開學

2020-02-04 13:05

防範武漢肺炎疫情 警大：開學日延到3月2日

2020-02-04 12:37

注意！雲林科技大學延至3月2日開學 環球科技大學2/25開學

2020-02-04 16:43

南開科大校長換人了 上任第一件事「延後開學」

2020-02-04 13:11

防疫作戰 北科大要台生限期搬離宿舍引抗議

2020-02-04 19:58

學測國寫表現平平 特別好的不多

2020-02-04 14:06

國三親師生心慌慌 盼教育部儘快公布國中會考範圍

2020-02-04 16:22

企業最愛大學生 成大、淡大公私大分別奪冠

2020-02-05 10:33

清大公布安心就學措施 畢業典禮6月13日不變

2020-02-04 16:45

獨／大學的小工研院...教育部擬推「大學產學法人化」

2020-02-05 09:24

科技部宣布 大專學生研究計畫申請截止時間延後

2020-02-04 18:34

武漢肺炎延燒 長庚、中央大學延至3月2日開學

2020-02-04 15:26

學童有照顧需求 林智堅：臨時人員也可請防疫照顧假

2020-02-04 12:58

政大：因應武漢肺炎 開學日延至2月25日

2020-02-04 16:35

因應武漢肺炎疫情 虎尾科大開學日延到3月2日

2020-02-04 13:37

寒假延長2周 泌尿科醫師建議「割包皮好時機」

2020-02-05 10:44

武漢肺炎防疫 開南大學：開學日延到3月2日

2020-02-04 12:16

考量疫情與工作調度 中山大學2月27日開學

2020-02-04 17:43

赴中港澳學生硬要上課？補習班：寧退費也不收

2020-02-04 16:51

長庚科大突封宿要求1天內搬離學生氣炸 校方回應了

2020-02-05 11:35

新北停課不停學 4平台出任務

2020-02-04 23:13

因應武漢肺炎疫情 中正大學開學日延後到3月2日

2020-02-04 12:38

學測國文寫作 考生多寫玩物養志

2020-02-04 23:59

金門大學3月2日開學 校園防疫上緊發條

2020-02-04 21:07

協助在陸台生回台就學 教部研議措施

2020-02-05 00:18

因應武漢肺炎疫情 嘉縣市5所公私立大學統統延後開學

2020-02-04 19:27

防疫需要！ 台東大學開學延至2月25日

2020-02-04 12:35

為做好武漢肺炎防疫 嘉大開學日延到3月2日

2020-02-04 15:32

最新調查：台灣2千大企業 學碩士起薪平均差5千元

2020-02-05 10:41

指考試場系統升級 防同名同姓坐錯位

2020-02-04 23:59

武漢肺炎延燒 中原大學延至3月2日開學

2020-02-04 18:14

DeltaMOOCx免費線上課程 讓高中數理課不因疫情中斷

2020-02-04 17:17

防疫期閱卷不停 學測非選標準公布

2020-02-04 17:10

大考中心釋標準 學測寫作重想像

2020-02-04 17:13

學校防疫物資「一物難求」全教總籲請縣市政府統一採購

2020-02-04 13:01

會考生活英語／【旅遊篇】 滑雪

2020-02-04 15:06

台灣國際科展開幕 280名中學生角逐13獎項

2020-02-04 12:58

教長：研議在陸台生回台就學

2020-02-04 13:49

大學設產學法人 頂大：提升介接誘因 但有盈虧考量

2020-02-05 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top