長庚科大突封宿要求1天內搬離學生氣炸 校方回應了

因應武漢肺炎疫情升溫，由於適逢新學期開學，為防止群聚感染，學校紛紛將開學時間往後延，桃園長庚科技大學遭學生爆料，昨（4日）突然公告封宿，要求學生今（5日）中午前搬出宿舍，直到23日才能搬回去，學生痛批公告太臨時，難道要學生在外流浪？致電學校詢問，卻得到不合理的回覆，還有人被掛電話，讓學生又氣又錯愕。

長庚科大不少學生在臉書社團、Dcard校板發文，文章標題寫道「被趕出宿舍」、「打工留宿的都不是人？」、「住輔組被嗆不是沒有原因」，內文指出許多學生已經回校準備開學、打工，卻被學校要求短時間內搬離宿舍，學生直呼「家住中南部、回學校打工的人現在是要去流浪嗎？」。

學生表示，打電話詢問學校，竟得到「跟老闆講說不要去上班」、「請打工留宿的學生找親朋好友借住」 、「打工是你自己的事，不是我們（學校）應該負責的範圍」，甚至還被掛電話。

長庚科大主任秘書范君瑜回應，目前有50幾位進修部學生申請寒假住宿，由於不少學生在診所打工，考量學生在診所會接觸許多病人，為防止學生將病毒帶回宿舍，校方決議取消寒假住宿、封館防堵疫情。她表示，得知學生反彈後，校方趕緊連繫學生進行溝通，已先修改搬遷公告，將搬遷宿舍的時間延至7日晚上6點前。