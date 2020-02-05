大學設產學法人 頂大：提升介接誘因 但有盈虧考量

教育部規畫讓大學設立非營利的產學法人，頂大校長多表支持。清華大學校長賀陳弘表示，產學法人化可提升產學介接誘因，政府給予產學合作的比例配合經費和租稅抵減，鼓勵大學與業界形成「聯盟」；台灣大學副校長陳銘憲說，大學如能設立產學法人，可在人事制度、智財規範、經費報支上更靈活、彈性。

「但法人化也有不利的面向。」賀陳弘表示，由於法人具有商業運作性質，有盈虧考慮，所以法人要能存活也就不會僅以學校所有案件為對象，而只會選擇「較快能賺錢」的項目，會犧牲許多中長期才有回報的産學合作項目，也不會做一些服務性質的項目。他支持推動產學法人化，但應在有足夠績效與規模的大學才予以開放，以免弊大於利。

賀陳弘說，全國研究發展的經費四分之一在大學，四分之三在產業界，但產學雙方仍很需要進一步介接的誘因。

賀陳弘表示，政府提供產學合作的比例配合經費以及研發租稅抵減，來推動法人設置，鼓勵大學與業界形成聯盟關係。他舉例，可以是美國式的大聯盟（一家大企業，例如台積電，延攬多所大學合作，配合企業的發展需要，目的是打國際杯）、德國式的小聯盟（以各大學實驗室為中心，由不同專長的教練，協助多支球隊，符合台灣中小企業的產業形態和散戶式的大學制度）、或是日本式的聯合研發中心（企業與學校有長期盟約關係），使大學成為知識經濟時代為產業提供知識訊息以及優質人才的基地。

賀陳弘說，這些比較組織化的合作關係，給予人事與財務較大學寬鬆的規定，就是產學合作法人化的基本精神。以適當的誘因促成廣泛的具有組織性的產學合作聯盟或者計畫，從中孕育出若干實體化的法人單位，這是產學合作法人化的推動過程。

「先有基本然後有進階，比較容易成功。」賀陳弘說，政府可以篩選大學與企業雙方，各自已經有充分的產學合作基本績效者，然後給予進階的產學合作比例配合經費與租稅抵減來推動法人設置。

陳銘憲表示，推動產學法人化，大學可在校務會議的同意及監督下，成立非營利的產學法人協助推動產學合作。大學如能設立非營利的產學法人，有多項優點。例如，該法人可在人事制度上更靈活，對聘任具專業經驗的專家應大有助益；在合約的談判，相關智財的規範應可更有彈性，更符計畫需求；在執行計畫經費的報支上，也應可避免不必要的限制，更有彈性。

陳銘憲說，在促進產學合作上，最重要的工作是介接「學校教師的研發能量和成果」和「產業界的需求」，以期將教師研發成果的效益最大化。這樣的媒合通常需要對學校及產業的運作都有一定程度的經驗和了解的專家才容易促成。大學也期望這些專家，對產學合作合約以及該領域的發展有深入的見解；如此，才可提供教師合適的諮詢，並讓所促成的產學合作可以在技術或商業模式上引領產業的提升與發展，而非僅提供人力或勞務。聘任這樣的專家或顧問，提供他們合適的工作條件及待遇，來協助大學推動優質的產學合作，是現在大學可以再加強的地方。