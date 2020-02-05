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獨／大學的小工研院...教育部擬推「大學產學法人化」

2020-02-05 09:24聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

大學產學合作將有新變革。為協助大學人才與技術移轉落實產業應用，教育部規畫大學「產學法人化」，讓大學設立非營利的產學法人，類似大學的「小工研院」，在校務會議的監督下，大學在產學合作領域上，可以與產業及政府組成「類董事會」的治理機制，人事、財務、法制將更鬆綁。

教育部日前已向台大、成大、清華、交大等頂尖大學諮詢，並將於全國大學校長會議上，與各校校長就規畫內容廣泛討論交換意見。

教育部政務次長劉孟奇表示，「產學法人」就是大學裡有「小工研院」的概念。大學在產學合作領域上，可以與產業及政府組成「類董事會」的治理機制，但需向校務會議負責。產業不再只是「委託」學校進行研究案，而是可以共同形成發展政策與策略方向。

劉孟奇說，在此一合作領城中，學校與業界的教研人員相互交流合作可以大幅鬆綁，例如借調或授課的規定；業界投入學校的產學合作經費在運用上可以更有彈性，例如可以不受年度預算的影響；其中專業人員（如專案經理）的聘用與敘薪可以比同業界；學校與業界也可以在其中進行教學訓練的創新模式合作。

針對精進產學合作政策，教育部表示，已經向台大、成大、清華、交大等校諮詢如何透過專業組織，加速導入產業資源合作，促進科研、技轉、智財、法制、行銷等專職人才能在產學兩端順利流動，使研發成果更貼近產業需求，並增加學校收益及運用彈性，挹注提升教研環境及建立長期穩定彈薪機制。

教育部表示，正在盤點推動產學專業組織所涉及的相關法令，且科研成果商業化需跨部會合作，因此將於今年全國大學校長會議與各校校長就規畫內容廣泛討論交換意見。

全國大學校長會議原定2月13、14日舉行，因武漢肺炎疫情暫緩辦理。

為協助大學人才與技術移轉落實產業應用，教育部規畫大學「產學合作法人化」。本報資料...
為協助大學人才與技術移轉落實產業應用，教育部規畫大學「產學合作法人化」。本報資料照片
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教育部台大交大

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