防疫作戰 北科大要台生限期搬離宿舍引抗議

因應武漢肺炎防疫，國立台北科技大學今天公告，要求東校區第二舍全棟封宿，作為返台陸生及港生集中監測照顧住宿場所，住宿學生須在2月8日（本周六）晚上6點前離宿並清空床位，由於通知太過臨時，也無配套措施，引發不少寒宿學生抗議權益受損。

對於眾多學生不滿，「北科大學生宿舍自治委員會」在臉書解釋，是因為男宿的床位才夠陸生及港生「一人一間」做隔離，教育部的政策是獨棟隔離，新北南港宿舍床位不足，所以最後定在東宿舍二舍，在這個非常時期，要先感謝大家的配合，老師及教官們也忙著處理這些問題，希望大家可以體諒。

北科大公告指出，依據傳染病防治法第58條，本校東校區2舍全棟封宿以作為集中監測照顧住宿場所，封宿期間自2月10日起至開學前，故現行寒宿同學及社團營隊同學均請於2月8日星期六晚上6時前離宿並清空宿舍床位。

據了解，北科大東校區共有2棟宿舍，位於台北市忠孝東路上，第1棟是女舍，第2棟是男舍，這次被要求強制搬離的是男生宿舍。不少住宿學生對校方臨時通知要打包，感到相當無奈與氣憤，痛罵權益遭到破壞。

有學生上迪卡留言，發表「宿舍將成為集中照顧場所！你還敢住嗎？」、「北科校方為了隔離陸生把寒宿台生趕走」等文章，引起不少討論；有學生在版上留言「那些住南部的不就去吃土」？有人回應「睡路邊」。