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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

科技部宣布 大專學生研究計畫申請截止時間延後

2020-02-04 18:34聯合報 記者陳宛茜/即時報導

武漢肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心昨宣布各大專校院延後至2月25日之後開學。科技部今天表示，為讓學生與指導教授有充裕時間討論，各校行政人員能有足夠行政作業時間，科技部109年度大專學生研究計畫，原訂2月26日(星期三)截止收件，順延至3月16日(星期一)。

武漢肺炎疫情

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