赴中港澳學生硬要上課？補習班：寧退費也不收

高中職以下學校延後至2月25日開學，這段期間只剩私立幼兒園與補習班可上課。台北市補習教育事業協會總幹事張浩然坦言壓力相當大，光北市各類型補習班就有2500多家，開學前等同補習班在第一線，目前已接獲2起個案，有家長學生14天內曾赴中港澳旅遊，依教育部規定須自主隔離14天勿到校上課，家長起初卻不願意配合，經勸說才打消念頭。他建議各補習班業者，如果道德勸說無效，執意要來就只好退費。

中央流行疫情指揮中心3日發布新聞稿表示，由中港澳入境無症狀旅客，提升為自主健康管理，期間盡量避免外出，如需外出應戴外科口罩，並未強制一定要自主隔離。不過教育部站在照顧學生立場，通報各級學校，自中港澳入境師生均需在家休息14日，避免到校上班上課，期間不列入出缺席紀錄。

張浩然指出，學生假期間曾赴中港澳的旅遊史，依照教育部規定應在家自主隔離14天，卻接到2通電話，家長抱怨補習班不收，還稱打到中央流行疫情指揮中心專線詢問說沒有一定要隔離，讓他們相當為難，質疑中央政策不同調，「到底要聽誰的？」

張浩然表示，補習班也是戒慎恐懼，站在保護學生立場，只能建議業者道德勸說，並拿出教育部公文給家長看，表示這對其他孩子不公平，如果家長仍執意要把孩子送來，下下之策是情願退費也不能妥協。

台北市教育局今天也發布「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎) 防疫教育及工作守則」（https://pse.is/PPGLH），包含監控每日疫情、校內通報個案、因應疫情停課、復課等標準作業程序以及相關Q&A等提供各級學校與補習班參考。