國三親師生心慌慌 盼教育部儘快公布國中會考範圍

教育部宣布高中以下學校寒假延長兩周，國中教育會考會調整考試範圍、但不延期，5月16日就要上戰場的國三考生和家長「剉咧等」，各國中頭殼抱著燒，盼教育部趕快公布考試範圍，才能趕緊排三下課程，模擬考、段考、畢業考才能定調。以往會考後國三生在三周後畢業，這下要變成五個星期後才畢業，學校難題再加一樁。

教育部公布高中以下學生寒假延長至2月25日開學，國中會考、技專統測、大學指考日程則維持不變，命題將配合教學進度調整。各縣市教育局和學校忙著因應，國中校長反映，雖然教育部有些是交由各地教育局決定，但很多問題都是「連動」的，尤其國三學生要參加會考更是迫在眉睫，希望教育局越快訂下國中會考範圍愈好。

教育界指出，國三下學期剩下一次段考、一次畢業考，再加上模擬考，現在延後兩個星期開學，原本開學後一周要進行的複習考期程，也只能重新再訂。教師反映，教學進度不是最擔憂的，頂多就是「教快一點」，問題在教育部說會調整會考範圍，大家卻不知道到底是什麼「範圍」？且畢業典禮的日期也會影響段考、畢業考的範圍，這些不早早訂出來，學校會很難做事。

高雄市教育局表示，教育部授權各縣市教育局決定畢業考、畢業典禮期程，目前考慮傾向比照會考縮小考試範圍，近會會邀及學校、教師、家長各團體代表協商，盡快公布。