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國三親師生心慌慌 盼教育部儘快公布國中會考範圍

2020-02-04 16:22聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

教育部宣布高中以下學校寒假延長兩周，國中教育會考會調整考試範圍、但不延期，5月16日就要上戰場的國三考生和家長「剉咧等」，各國中頭殼抱著燒，盼教育部趕快公布考試範圍，才能趕緊排三下課程，模擬考、段考、畢業考才能定調。以往會考後國三生在三周後畢業，這下要變成五個星期後才畢業，學校難題再加一樁。

教育部公布高中以下學生寒假延長至2月25日開學，國中會考、技專統測、大學指考日程則維持不變，命題將配合教學進度調整。各縣市教育局和學校忙著因應，國中校長反映，雖然教育部有些是交由各地教育局決定，但很多問題都是「連動」的，尤其國三學生要參加會考更是迫在眉睫，希望教育局越快訂下國中會考範圍愈好。

教育界指出，國三下學期剩下一次段考、一次畢業考，再加上模擬考，現在延後兩個星期開學，原本開學後一周要進行的複習考期程，也只能重新再訂。教師反映，教學進度不是最擔憂的，頂多就是「教快一點」，問題在教育部說會調整會考範圍，大家卻不知道到底是什麼「範圍」？且畢業典禮的日期也會影響段考、畢業考的範圍，這些不早早訂出來，學校會很難做事。

高雄市教育局表示，教育部授權各縣市教育局決定畢業考、畢業典禮期程，目前考慮傾向比照會考縮小考試範圍，近會會邀及學校、教師、家長各團體代表協商，盡快公布。

高雄市中小學校長協會理事長陳宗慶表示，教育部表示國中會考命題將配合教學進度調整範圍，但未知究竟是如何調整？寒假延長、會考日期未延，所以考生和家長都非常惶恐，希望教育部儘快公布會考調整範圍。五福國中已提供國三學生寒假準備會考自學建議，由各科教師擬出進度、重點，讓學生不致在會考前3個月亂了陣腳。

教育部宣布高中以下學校寒假延長2周，國三親師生希望教育部儘快公布國中會考調整範圍...
教育部宣布高中以下學校寒假延長2周，國三親師生希望教育部儘快公布國中會考調整範圍。圖／高雄市教育局提供
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