為做好武漢肺炎防疫 嘉大開學日延到3月2日

依據疫情指揮中心及教育部在2月3日，下午召集各大學校長等代表開會討論共識及宣布處理原則，嘉義大學今天上午由校長艾群，召集校內一級主管研商決議，嘉大108學年度第二學期開學日期延後2周，由原訂之2月17日（周一）延後至3月2日，學期授課結束日為7月3日，以減少群聚感染風險。

校方表示，將透過延後開學，爭取更多時間於開學前做好防疫安全措施，維護學校學生及教職員工安全及健康。有關武漢肺炎疫情，已於學校網站首頁設置「嚴重特殊傳染性肺炎」專區，公告相關事宜，供全體教職員工生查詢。 嘉義大學今天上午由校長艾群，召集校內一級主管研商決議，嘉大108學年度第二學期開學日期延後2周。圖／嘉義大學提供 分享 facebook 嘉義大學今天上午由校長艾群，召集校內一級主管研商決議，嘉大108學年度第二學期開學日期延後2周。圖／嘉義大學提供 分享 facebook