武漢肺炎延燒 長庚、中央大學延至3/2開學

全球武漢肺炎疫情延燒，桃園中央大學及長庚大學皆於今日公布，開學日延後至3月2日，並擬定各校的防疫規則。

中央大學學生會成立防疫小組，由學生自主與校方搭起溝通橋樑，協助推廣防疫相關措施、傳達學生意見，今日早上中央大學召開校安會議，討論防疫措施及方向，決議將開學日從原訂的2月17日延至3月2日。

中央大學表示，學校將設置「安心就學」措施，防疫期間儘量採取彈性、放寬認定原則，以確保學生受教權益。目前自中、港、澳返台的教職員工及學生，無論有無症狀，均會要求戴口罩自主健康管理，進行早晚體溫監控14天，避免出入公共場所，若有發燒( ≥ 38˚C)或上呼吸道症狀，依指示儘速就醫。

至於陸生學業問題，國際處將向學生調查修課資料，與教務處研擬「遠距教學」的可能性，確保陸生受教權益，並持續關心學生的修課狀況。此外，因應開學日異動，學雜費繳交截止日亦延至2月29日，註冊繳費、修課方式、休復學等事宜，提供彈性修業機制，宿舍開放入住時間也將延至2月24日辦理。