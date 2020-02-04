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武漢肺炎延燒 長庚、中央大學延至3/2開學

2020-02-04 15:26聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

全球武漢肺炎疫情延燒，桃園中央大學及長庚大學皆於今日公布，開學日延後至3月2日，並擬定各校的防疫規則。

中央大學學生會成立防疫小組，由學生自主與校方搭起溝通橋樑，協助推廣防疫相關措施、傳達學生意見，今日早上中央大學召開校安會議，討論防疫措施及方向，決議將開學日從原訂的2月17日延至3月2日。

中央大學表示，學校將設置「安心就學」措施，防疫期間儘量採取彈性、放寬認定原則，以確保學生受教權益。目前自中、港、澳返台的教職員工及學生，無論有無症狀，均會要求戴口罩自主健康管理，進行早晚體溫監控14天，避免出入公共場所，若有發燒( ≥ 38˚C)或上呼吸道症狀，依指示儘速就醫。

至於陸生學業問題，國際處將向學生調查修課資料，與教務處研擬「遠距教學」的可能性，確保陸生受教權益，並持續關心學生的修課狀況。此外，因應開學日異動，學雜費繳交截止日亦延至2月29日，註冊繳費、修課方式、休復學等事宜，提供彈性修業機制，宿舍開放入住時間也將延至2月24日辦理。

長庚大學則在官網上表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，開學日將延後至3月2日，另外，若教職員工自中國、香港、澳門入境，包括轉機者，如確診武漢肺炎、與確診個案有接觸者自主隔離14天，或無症狀，但從湖北省廣東省及浙江省溫州市，旅遊、轉機、經小三通出入境者，要居家檢疫14日，皆請強制隔離假， 期間不影響薪資、年終獎金及考績。

全球武漢肺炎疫情延燒，桃園中央大學及長庚大學皆於今日公佈，開學日延後至3月2日，...
全球武漢肺炎疫情延燒，桃園中央大學及長庚大學皆於今日公佈，開學日延後至3月2日，並擬定各項防疫規則。圖／中央大學提供
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武漢肺炎開學日中央大學

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