政策破功？ 準公幼5年增5% 學童只多1%

全教總認為蔡政府強調幼托要公共化就應訂出具體目標。 圖／台中市教育局提供 分享 facebook 教育部推平價的準公共化幼兒園，並說公共化幼兒園占比五年增加5%，108學年有2257園所，占三成五。不過從人數來看，五年來進入公共化幼兒園人數只多1%，108學年度還是有38萬名幼兒進入私幼。

全教總理事長張旭政說，蔡英文政府強調幼托要公共化，實際作為卻是補助及擴大準公共化幼兒園等方式，不是真正的公共化。若真有心推動，應訂出具體目標，例如幾年內要達成50%以上的公共化幼托服務量，才能取信於民。

大型私幼5年增13.1%

目前私幼園所數仍占六成五，教育部最近發布的統計顯示，私幼受少子化衝擊五年減少366園所，不過近五年超過91人的大型幼兒園所增加，91人以上私幼五年增13.1%。全教總幼教委員會主委楊逸飛說，一間幼兒園增到至少三班，利潤較高，所以私幼業者會併下周圍的小型園所，經營邁向品牌化、企業化和商品化，造成大規模幼兒園增加，但園所數減少。

楊逸飛說，私幼在偏鄉經營較困難，因此多集中在都會區。在此趨勢下，政府推動公共化，也應增加偏鄉小班級，才能維護城鄉教育資源公平。另外，私幼市場若被少數連鎖園所壟斷，將來政府要推動課程、教材或法令改革，只會越來越無力。

幼教老師占比減少

統計也顯示，目前平均薪資較低的教保員占比提升，108學年占全台教保服務人員的67%；薪資較高的幼教老師占比減少。楊逸飛說，法定一個大班必配一幼教老師，其餘可聘教保員。大多園所只聘法定的老師人數，其餘都聘教保員，節省人事成本。

教保員來自技職體系、幼教老師來自一般大學，中華民國幼教聯合總會前會長何明德說，幼教老師短缺也是目前問題，建議政府實施「幼教師資一元化整合」，開放技專院校設幼教師資培育單位。

教育部另統計三到五歲幼兒學習開銷，106學年有36%幼兒參與園外學習，包括坊間機構或家教，平均每人每學期的支出金額為2.4萬元。楊逸飛表示，這幾乎等同部分私幼一學期學費。建議政府討論幼兒的園外學習內涵、成本、家庭結構等，有助規畫更妥善的幼教政策。