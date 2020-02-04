防堵武漢肺炎疫情 北聯大系統延後到3月2日開學

台北聯合大學系統表示，為保障學生權益，統一四校各項課程選課及修課時程，今天共同決定系統內台北大學、台北科技大學、台北醫學大學和國立台灣海洋大學，同步改到3月2日開學。

台北聯合大學系統今年度輪值總校長、海洋大學校長張清風表示，為因應新型冠狀病毒疫情，國內各大學積極啟動各項防疫機制，包括調整開學時間及研議彈性修業措施等。台北聯合大學系統四校也密切討論，四所大學校長一致決定，為考量學生就學權益並兼顧各校實際狀況，為方便跨校選課、修課，統一四校各項課程時程，一致在3月2日開學。

張清風說，這一次新型冠狀病毒的疫情，將改變大學的教學模式，可能出現更多的彈性授課模式，包括同步、非同步之遠距教學、網路直播授課等。未來台北聯合大學系統將更積極與時俱進的推動開發新型態課程，持續推廣及製作MOOCs課程，供台北聯合大學系統教職員工生修讀。

台北聯合大學系統表示，近四年來跨校選課學生人次已經超過4000人，近兩年跨校修讀輔系或雙主修學生人次也近40人。系統的四所大學在學術發展各有專精，彼此異質性高，正好互補，是目前國內各大學系統中領域最完整的「高等教育策略結盟」。