公幼難抽私幼貴 教部拚3年後七成幼生讀平價幼兒園

我國準公共化幼兒園園所數五年增5%，但因就讀幼兒園人數增加更快，五年來只多1%幼生進到準公幼，全教總呼籲政府明定政策目標，加速落實公共化。教育部表示，擴大公共化教保就是政策主軸，2017年至今，公幼和非營利幼兒園已增2.5萬個就學名額，規畫2023年七成幼兒都能接受平價教保服務。

教育部國教署表示，依行政院2018年核定之我國少子女化對策計畫，要透由「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」兩大重點，採「擴展公共化」、「建置準公共機制」及「跨大發放育兒津貼」三大策略，達到0到6歲全面照顧。

國教署說，2017年至今，公幼和非營利幼兒園已增加951班共2.5萬個就學名額。教育部會持續擴大公共化教保服務，達到每個國小都有幼兒園，預計八年增加3000班共8.6萬個名額，只要各縣市願意加速加量，教育部會全力協助。教育部規畫到113年，有七成幼生能就讀平價幼兒園。

教育部最近也統計我國近五年幼兒園概況，也顯示平均薪資低的教保員占比提升，幼教老師占比下降。全教總呼籲政府更重視教保員勞動條件。