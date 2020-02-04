教育部推平價準公幼 準公幼生5年只多1％

教育部推平價的準公共化幼兒園，並說因政策發酵，公共化幼兒園占比五年增加5%，108學年有2257園所，占三成五。不過從幼生人數來看，五年來進入公共化幼兒園人數只多1%，108學年還是有38萬名幼生進入私幼。

全教總理事長張旭政說，蔡英文政府強調幼托要公共化，實際作為卻是補助，及擴大準公共化幼兒園等方式，不是真正的公共化。若真有心推動，應訂出具體目標，例如幾年內要達成50%以上的公共化幼托服務量，才能取信於民。

私幼園所仍占六成五是主流。教育部最近發布的統計顯示，私幼受少子化衝擊，五年減少366園所，不過近五年超過91人的大規模幼兒園所增加，91人以上私幼五年增13.1%。全教總幼教委員會主委楊逸飛說，一間幼兒園增到至少三班，利潤較高，所以私幼業者會併下周圍的小型園所，經營邁向品牌化、企業化和商品化。造成大規模幼兒園增加，但園所數減少。

楊逸飛說，加上私幼要在偏鄉經營較困難，存活下來的私幼多集中在都會區。在此趨勢下，政府推動公共化，也應增加偏鄉小班級，才能維護城鄉教育資源公平。另外，私幼市場若被少數幾個連鎖企業品牌壟斷，將來政府要推動課程、教材或法令改革，只會越來越無力。

另一方面，統計顯示平均薪資的教保員占比提升，108學年占全台教保服務人員的67%；薪資較高的幼教老師占比減少。楊逸飛說，法定一個大班必配一幼教老師，其餘可聘教保員。大多園所只聘法定的幼教人數，其餘都聘教保員，節省人事成本。

教保員來自技職體系、幼教老師來自一般大學，中華民國幼教聯合總會前會長何明德說，幼教老師短缺也是目前問題，建議政府實施「幼教師資一元化整合」，開放技專院校設幼教師資培育單位，去除兩種老師的階級之別。