獨／教長：研議在陸台生回台就學權宜措施 學習不中斷

武漢肺炎疫情持續升高，大陸多所高校宣布延後開學，甚至有學校無限期停止開學，連帶影響在大陸求學的台灣學生權益。教育部長潘文忠今天受訪時表示，教育部正研議在陸台生回台學習的權宜措施，會以協助學生「學習不中斷」為原則規畫，主要精神跟去年香港抗爭時的港生一樣，但兩岸關係比較複雜，因此需要審慎研議，「也不是台灣政府說了算」。

根據107學年度統計，在大陸就讀具有學籍的台生1萬2808人。

潘文忠說，包括香港政經和武漢疫情等問題，具有即時性，也可能是階段性。針對台生和陸生的就學情形，教育部會以協助學生學習不中斷為目標進行規畫。

潘文忠表示，因應疫情，大陸有些學校已經停課，這兩天也確實有在大陸讀書的台灣學生，向教育部詢問未來是否可轉學回台灣的大學。大前提會以權宜措施協助台生，例如疫情延後更長時間，希望這段時間的學習不要空白。

潘文忠說，初步討論結果是，如果是短期選修學分，因為不涉及學位修習，這部分台灣的學校都還蠻有彈性的。但如果是本來在大陸某大學讀正式學位的台生，情形就比較複雜。因為香港有比較多的大學，有跟台灣的大學締約合作學校，但是香港和大陸不同的是，陸生來台有「三限六不」，還有學歷採認等問題，複雜度會比較大。教育部這幾天會再研議一下處理措施，精神會跟處理港生一樣，盡量協助學生不要因為疫情的問題讓學習中斷。

潘文忠表示，如果台生這半年都不想再回大陸大學讀書，必須經過對方大學的同意，保住原來就學的資格，「這不是台灣政府說了算」，還是要經過對方同意。例如，學生如果可以取得武漢某大學的同意，因為災害無法前往就讀，這部分要由學生去了解。另外，學生如果要轉學回來，還是要經過轉學、考試等程序。