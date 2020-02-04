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來台遙遙無期 陸生崩潰無言：每天消息都不同

2020-02-04 04:34聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心昨天決議，大專延至2月25日後開學，陸生於2月9日後仍暫緩來台；教育部也請學校以視訊上課、彈性修課等方式助陸生完成課業。陸生表示，台灣政府「朝令夕改」，實在令人崩潰。

一名就讀北部大學的廣東籍陸生表示，她已經不知道該說些什麼，「我挺崩潰的」。每天醒來得到的，都是不同的消息。在她打算改簽機票早點回台灣的時候，突然公布不能赴台。之後又說延到2月8日就可以赴台，現在又突然宣布，全部陸生2月10日後仍持續不能赴台，「朝令夕改的感覺。」

這名陸生也擔心，她的課業肯定跟不上。雖然教育部請學校可用網路教學，但整個系就只有她的一個陸生，「老師怎麼可能為了我一個人陸生還弄線上課程」，最後就只能自己看ppt了，或者看書自學。

淡江大學陳姓陸生說，他認為陸生於2月9日後仍暫緩來台的做法是可取的。之前的集中觀察，是大學為了不延後開學選擇的方法，現在看起來顯然不現實，要做到顧及兩岸雙方情緒和安全，流程繁瑣，溝通不便，資源也有限，實施起來很困難。退而求其次，再觀察實際情況酌情制定計畫，顯然更貼近兩岸雙方考慮。

是否會擔心課業跟不上？陳姓陸生說，影響是肯定會有的，但是總的來說，課業不算繁重，更多的是個人發展的空間，所以不擔心。

因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心昨天決議，大專延至2月25日後開學，陸生於2月...
因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心昨天決議，大專延至2月25日後開學，陸生於2月9日後仍暫緩來台；教育部也請學校以視訊上課、彈性修課等方式助陸生完成課業。圖為校園示意圖。本報資料照片
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陸生教育部武漢肺炎

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