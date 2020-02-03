北一女楊世瑞前校長接任新北市及人中學校長：學習優先－打造「國際、雙語、品德、科技」的安心學園

新北市私立及人高級中學本(2)月3日辦理校長交接典禮，為恭賀楊世瑞接任及人中學校長，各界貴賓皆親自蒞臨，到場祝賀(左起：新北市金中玉議員辦公室賴孟妍主任、新北市教育局蔣偉民副局長、及人中學楊世瑞校長、及人中學張素娟前校長、及人中學林靜雯董事長、及人中學校友代表陳儀君議員)。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

以打造「及品教育」為目標的新北市私立及人高級中學（及人中學），本（2）月3日辦理校長交接典禮，新任校長由前北一女楊世瑞校長接任。為恭賀楊世瑞接任及人中學校長，新北市教育局蔣偉民副局長、及人中學校友代表陳儀君議員、新北市金中玉議員辦公室賴孟妍主任、新北市羅明才立法委員辦公室代表、北一女中陳智源校長、政大附中張麗萍校長、內湖高中周寤竹校長、百齡高中邱淑娟校長、屈尺國小林錫恩校長、奎山中學吳正東校長、北一女校友會與家長會代表計45人、以及教育界先進等貴賓皆親自蒞臨，到場祝賀，共襄盛舉，典禮並在及人中學董事會林靜雯董事長親自頒發聘書中，正式揭開序幕。

新北市私立及人高級中學本(2)月3日辦理校長交接典禮，在林靜雯董事長(中)的見證下，前任校長張素娟(左)正式將印信移交予新任校長楊世瑞(右)。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

楊世瑞校長畢業於國立師範大學教育心理系、輔導研究所碩士，曾任北一女中輔導主任、教務主任，歷任北市大直、中山女高及北一女中校長，於教育界資歷豐富。林靜雯董事長表示，及人中學過去五年在前任校長張素娟的努力下，於風雨飄搖中逐步穩定下來，並打下穩健根基。楊世瑞校長於國內教育界積極推動、並長期關心新課綱發展，其過去在教育界的亮眼成績，更為雙北市多所私立學校極力爭取的校長人選。林靜雯進一步表示，楊世瑞校長在接任及人中學校長後，將繼續為台灣優質教育貢獻心力，並帶領及人中學發展六年一貫精緻多元的課程以及專業教學與評量，協助學生適性發展，培育具備終身學習能力的未來菁英。

楊世瑞校長亦表示，教育環境不斷改變、課綱亦不斷調整，惟一不變的，即是要為學生的學習盡最大努力，並為學生打造高度視野及格局。楊世瑞更強調，未來辦學將以學習優先、學生為本、教學優先，教育學生要同理尊重、人文關懷，具正向積極及創新向前的心態。未來，更將帶領及人中學推動「國際，雙語，品德，科技」教育目標，為新北市板新雙和地區家長與學生打造一所優質的安心學園。除了學生學習優先考量外，楊世瑞亦極為重視親師互動，未來也將協助教師藉由聆聽並同理家長感受，適時提供專業諮詢，讓家長學生感受到學校用心辦學，進而信賴與支持學校。楊世瑞有信心地表示，在學校師生與家長良性互動下，共同鼓勵及陪伴學生學習成長，定能達成適性楊才的教育目標。

新北市私立及人高級中學本(2)月3日辦理校長交接典禮，在林靜雯董事長(左)親自頒發聘書予楊世瑞校長(右)中，正式揭開序幕。 圖／及人中學 提供 分享 facebook

及人中學於108年度繁星及申請錄取中成績亮眼，不乏有學生錄取台大、清大、交大、成大、政大、師大、中央、中興、中山、中正等國內頂尖優質大學，積極邁向「師資優」、「課程優」、「環境優」，為家長及學生落實「最安心學園」環境。