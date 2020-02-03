陸生集中監管1人1房？廖元豪：很多人可能無法完成學業

因應武漢疫情，教育部要求，重新開放陸生入境以後，學校須採集中監測管理，但有陸生認為，不管有無武漢旅遊史全部都集中起來非常不合理，對此教育部表示由學校提出完整的管理計畫才開放，並以「一人一房」為原則；政大法律系副教授廖元豪認為「一人一房為原則」執行上有不少問題。

廖元豪指出，什麼叫做「為原則」？這表示此一規定，只是行政指導嗎？那對大學與學生可都沒有拘束力喔。如果是強制規定，那請問「例外」是什麼？其次，要「一人一房」，對許多學校來說，無法安排足夠的宿舍。政大據知有四百名陸生，又因為政府延遲他們十四天入境，還要「分批」進來。這樣搞一趟，很多人可能在這個學期無法完成學業......要休學嗎？

廖元豪說，其實台灣學生若從大陸來，照理說應該適用相同的觀察標準。只是台灣學生多半可以先住在家裡「自主管理」，問題小些。但當然也會碰到「開學少上了課」的問題。其實如果跳脫「暫居在宿舍」，而由教育部另外安排安全住處，每人一間房，會不會比較容易？（有看到大陸那兒對於要隔離的學生，是官方出錢給他們住酒店......如果是這樣，大家一定少有怨言，而且可以比較快處理完）。