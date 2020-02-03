學校延後開學但安親班不停課 業者：政府閃避責任？

武漢肺炎疫情持續延燒，教育部昨宣布高中職以下學校延後兩周到2月25日開學，但安親班、補習班則不用停課，業界對這項措施感到憂心，武漢肺炎還沒到，業者就因停課的連環影響先倒了。

謝姓安親班業者在臉書Po文質疑，學校停課，但幼兒園、安親班、補習班不用停課，是突顯這三個行業的重要性，還是「閃避責任」？

他指出，如果開學不往後延，萬一學校發生疫情，那政府就得負責，往後延，家長要上班怎麼辦? 萬一疫情發生在幼兒園、補習班或安親班，那是否與政府無關?

謝姓業者表示，業者目前只能確實做好防疫工作，入班前肥皂洗手酒精消毒量體溫，入班後全程配口罩，有去過大陸香港澳門的旅遊史，務必誠實告知，拒絕入班，並居家自我離兩周，剩下只能聽天由命 。

張姓業者則留言回應，「擔心武漢肺炎還沒到，我們這些業者因停課 的關係就先倒了」。