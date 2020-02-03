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台德大學聯盟 我72名師生赴德國取經

2020-02-03 11:40聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台灣-德國科技大學聯盟，由台灣六所、德國六所共12所大學組成，針對交換學生、企業實習、實驗室合作、暑期學校及短期研習等五大議題合作。2019年先於交換學生、暑期學校及短期研習等學習活動上展開合作，台灣共72名師生參與。

教育部表示，參與的72名台灣師生，包括41名學生赴德國交換1學期、15名學生參加暑期學校，以及16名師生赴德國參加秋季短期研習。德國也有12名學生到台灣進行工程及管理領域一學期交換。

赴德國進行交換研習的鍾姓學生表示，透過台德聯盟的協助，才能親身體驗德國教育的特色，課堂上以學生為主體，鼓勵學生思考及問題解決，同時著重實用性與操作，將知識落實於生活，與我方正在推行的問題導向學習模式(Problem-Based Learning)相呼應。

TAItech聯盟主席、國立勤益科技大學校長陳文淵表示，2020年3月台灣聯盟學校將聚焦討論與德國方交流合作事宜，並參加6月由德國辦理的第二次台德聯盟圓桌會議，除對原協議合作內容深化精進外，更期許兩國技職教育能有更多合作與發展。

教育部表示，透過台德聯盟，師生赴德國短期交換/交流，親身體驗德式教學，以啟發性及協作參與為導向，從中鍛鍊學生思想，勇於表達自我想法，同時強調在實踐課程中摸索掌握知識技能，藉由良性互動討論，除了提升個人思辨能力，也讓學生有機會在學習過程中探索自我，進而增加學習的主動性，定下自己的學習目標與方向，在未來職涯上大放光彩。

台灣-德國科技大學聯盟，由台灣六所、德國六所共12所大學組成，針對交換學生、企業...
台灣-德國科技大學聯盟，由台灣六所、德國六所共12所大學組成，針對交換學生、企業實習、實驗室合作、暑期學校及短期研習等五大議題合作。2019年先於交換學生、暑期學校及短期研習等學習活動上展開合作。圖／教育部提供
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德國教育部交換學生

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