少子化時代卻逆勢成長！ 幼兒園幼生人數6年成長2成7

少子化危機，各級學校都面臨招生困境。但教育部最新統計發現，全國幼兒園幼生數從103年的44萬4457人，108年已成長為56萬4545人，增幅達27％，但中華民國幼教聯合總會洪懿聲指出，幼生數增加後，教保從業人員卻供不應求，教育部應有措施補充幼教師資人力。

幼兒園幼生數不受少子化趨勢影響，過去6年來穩定成長，根據教育部統計，主因是2至5歲幼生入園率從103年的57.7％，增至108年達到68％，代表每3位幼兒只有1人沒有上幼兒園。教育部表示，入園率增幅的主因為學齡前幼兒學費補助措施，還有公共化及準公共政策奏效。

不過，整體幼兒園幼生數雖6年成長27％，但教保從業人員只從103年的4萬5341人，增至108年共計5萬1297人，增幅僅18％，其中又以持教師證的幼教師成長幅度最小，只增加10％，人力缺口最大。

洪懿聲分析，幼教師人力不足與大學少子化有關，不少師培大學的幼教科系招生萎縮，且青年從事教保相關工作的意願也降低，呼籲教育部應有措施補充幼教師資人力。

對此，教育部表示，政府近年來大力推動平價教保服務，未來4年內要增加3000班公共化幼兒園，至少釋出上千名教保員的職缺，且公立幼兒園教保員起薪上看35Ｋ，考取教師證的幼教師則有45Ｋ，保障薪資吸引青年投入。