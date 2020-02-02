親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前進校園特輯
109學測落幕
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

湖北外最嚴重疫情！240例確診 溫州半封城、居民限制外出

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

物理治療系講師施啟明 身心障礙生的「夢想推進器」

2020-02-02 10:32聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

中山醫學大學物理治療系講師施啟明，去年獲得教育部友善校園獎特殊貢獻人員獎，他致力於身心障礙學生輔具評估及專業服務長達20年。為讓嚴重肢體障礙的學生克服身體及學習環境的限制，他建立全國首創的輔具「評估─採購─適配─教學─維修─回收」一站式服務系統，透過輔具的專業協助，也讓越來越多身心障礙學生有機會出國交流或取得學位，施啟明成為身心障礙學生夢想旅途上最強力的「推進器」。

由專業物理治療師以個案管理方式一對一提供身心障礙學生輔具評估，再由教育部採購最高品質的輔具，透過使用訓練，使身心障礙學生藉由輔具輔助原本受限的肢體，完成各種學習樣態，包含打報告、寫程式、做實驗，甚至進行需要精細動作如解剖課程的學習。

施啟明也是中山醫大附設醫院輔具中心的掌舵者。教育部自2002年起委託在輔具專業領域上有卓越表現的施啟明及其團隊，協助建立學生學習輔具中心迄今，三大教育輔具中心仍持續不懈提供身心障礙學生所需要的各種學習支持。

為讓嚴重肢體障礙的學生克服身體及學習環境的諸多限制，施啟明建立全國首創的輔具「評估─採購─適配─教學─維修─回收」一站式服務系統。由專業物理治療師以個案管理方式一對一提供身心障礙學生輔具評估，再由教育部採購最高品質的輔具，透過使用訓練，使身心障礙學生能夠藉由輔具輔助原本受限的肢體，完成各種學習樣態，包含打報告、寫程式、做實驗，甚至進行需要精細動作如解剖課程的學習。

施啟明過去曾協助全盲的肢體障礙學生，結合定向訓練、聽聲辨位學習，加上手杖協助以及電動輪椅的駕駛特訓，最後成功駕駛電動輪椅，不再需要時時仰賴家人或同學的協助；施啟明也曾協助另一名就讀醫學相關科系的肢體障礙學生，透過罕見的可站立式電動輪椅，解決學生需要長時間站立進行大體解剖課程的困難。

透過輔具的專業協助，越來越多身心障礙學生也有機會出國交流或取得學位。施啟明與輔具中心就彷彿「飛機的推進器」，陪伴著學生一哩一哩地向夢想挺進。

從出國前的飛行協調安排，到接機時輪椅電池安全檢驗、學生生理適航證明等各項繁瑣的前置作業，施啟明與團隊全程提供最專業的諮詢與服務。而此刻正在冰天雪地的北國─瑞典進行交換的學生，早在出國的前一刻，貼心的施啟明已預先想到台灣製的電動輪椅電池恐怕抵擋不了北歐的低溫，早早將學生的電動輪椅更換成在低溫中也絕不會罷工的進口電池。

教育部表示，今年的友善校園頒獎典禮，施啟明在得獎看板留下「善用輔助科技，提升參與能力，每個人都能追逐夢想」這段話。而這正是他奉獻給教育部輔具中心將近20年來的宗旨，只要學生願意，輔具中心和他，永遠都是身心障礙學生在學習和夢想旅途上最強力的推進器。

中山醫學大學物理治療系講師施啟明，去年獲得教育部友善校園獎特殊貢獻人員獎，他致力...
中山醫學大學物理治療系講師施啟明，去年獲得教育部友善校園獎特殊貢獻人員獎，他致力於身心障礙學生輔具評估及專業服務長達20年。圖／教育部提供
分享

教育部出國夢想

延伸閱讀

防範武漢肺炎 全中教籲延後開學

校園食材登錄平台2.0上線 營養午餐資訊更透...

6大學因疫情延後開學 教育部3日將邀各校討論

教育部補助青年創業家見習 3月公告最新職缺

相關新聞

開學異動整理包／武漢肺炎延燒 中山、成大、明道等7校延後開學一覽表

2020-02-01 21:16

教育部補助青年創業家見習 3月公告最新職缺

2020-02-01 18:50

太神了！口罩缺貨也能成數學考題 校長：符合108課綱

2020-02-01 18:36

校園食材登錄平台2.0上線 營養午餐資訊更透明

2020-02-01 19:36

日本櫻花科技計畫 將甄選30名高中生、5帶隊老師出團

2020-02-01 11:21

大學延後開學國中小是否如期？家長教師各有憂心

2020-02-01 10:45

防範武漢肺炎 中信金融管理學院宣布延後2周開學

2020-02-01 09:25

嘉大學生因防疫無法返校 開學註册可延後6周

2020-01-31 22:37

宜蘭為4.4萬名學生 爭取22萬個一周用量的口罩

2020-01-31 13:45

彰化縣已18所國中下周取消寒輔 名單看過來

2020-01-31 11:30

因應新型冠狀病毒 中山大學延後一周2月24日開學

2020-01-31 11:28

聽到教育前線「買不到口罩」 桃市府開會討論中

2020-01-31 11:26

教育部擬對藝才班設門檻 連續三年招生未滿十人需輔導

2020-01-31 03:23

藝才班招生差須受輔導 再沒改善恐退場

2020-01-31 00:03

因應武漢肺炎 台南興國中學宣布寒假課輔暫停

2020-01-30 15:22

防疫武漢肺炎 新北教育局擬開學校門口量體溫

2020-01-30 13:48

文化部證實 台北國際書展確定延至五月

2020-01-30 13:38

竹市校園防疫 全面消毒、建立體溫測量機制

2020-01-30 11:45

學生數一度跌落史上新低 他助空大「起死回生」

2020-01-30 09:15

獨／免遭收回 台師大擬將蘆洲校地眷舍改建為教研空間

2020-01-30 09:00

「鹿樂」募集偏鄉志工老師 5年361人

2020-01-30 00:04

停招系所師資基準 教部將調降

2020-01-30 00:01

武漢肺炎防疫考量 台中明道中學取消寒假課輔

2020-01-29 23:52

下學年大學59系組停招 教育部調降師資基準助退場

2020-01-29 21:04

因應武漢肺炎疫情 東華大學提供在陸台生就學方案

2020-01-29 13:49

教育部公費留學重要日程看這 到新南向國名額25人

2020-01-29 10:21

多人宿舍用屏風隔離較好？陸生不滿想在單人租屋處隔離

2020-01-29 09:37

不只學位生 陸籍交換、研修生暫緩受理申請、來台

2020-01-29 09:16

台美警政教育交流15年 13名警大生取得UHD碩士

2020-01-25 16:20

寒假瘋職業探索！全台4博物館辦職業試探常設展

2020-01-25 15:22

彰中新住民之子赴泰見習兩個月 立志當社會學者

2020-01-25 15:11

春節期間親子共讀 「好忙的除夕」一窺習俗

2020-01-23 07:13

春節連假來看好書！ 跟著西西看小說

2020-01-23 07:13

春節期間來看好書！ 一起亂出創意來

2020-01-23 07:10

寒假育樂營體驗水電工作 學生爬電桿直呼恐怖

2020-01-22 15:24

寒假到 教部補助大專青年赴教育優先區辦營隊

2020-01-22 11:22

私立科大教師投訴被迫樂捐 教部要查

2020-01-22 00:05

霧峰林文察帶台灣原住民敗太平軍 考證疑遭清廷謀殺

2020-01-21 16:39

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:29
看更多

熱門文章

開學異動整理包／武漢肺炎延燒 中山、成大、明道等7校延後開學一覽表

2020-02-01 21:16

大學延後開學國中小是否如期？家長教師各有憂心

2020-02-01 10:45

太神了！口罩缺貨也能成數學考題 校長：符合108課綱

2020-02-01 18:36

高考刪9類科、普考刪7類科

2020-02-01 13:28

疫情延燒是否延後開學 雲林科大、環球科大下周公布

2020-02-01 12:48

6大學因疫情延後開學 教育部3日將邀各校討論

2020-02-01 19:13

明道大學延後開學 彰化其他大學還未決定

2020-02-01 18:25

日本櫻花科技計畫 將甄選30名高中生、5帶隊老師出團

2020-02-01 11:21

微學分課程安排捏黏土 逢甲學生捏出個人職涯優勢

2020-02-01 19:00

教育部補助青年創業家見習 3月公告最新職缺

2020-02-01 18:50

武漢肺炎開學措施 教部3日邀集大學開會討論

2020-02-01 17:40

防範武漢肺炎 全中教籲延後開學

2020-02-01 20:58

校園食材登錄平台2.0上線 營養午餐資訊更透明

2020-02-01 19:36

台灣大蝸牛竟來自新加坡 張恩滿星國展「蝸牛天堂」

2020-02-02 09:25

學堂焦點／學測素養命題 注意4要點

2020-02-01 13:14

讓中小學生勞動節放假 提點子成案

2020-02-01 11:18

高中職免試名額 比去年少1.8萬人

2020-02-01 13:29

防武漢肺炎！ 城市科大要求量體溫 38度須離校就醫

2020-02-02 10:19

升學考／國中會考5月16日、17日登場

2020-02-01 13:13

物理治療系講師施啟明 身心障礙生的「夢想推進器」

2020-02-02 10:32

高職特招甄選多採術科 僅16校參採會考

2020-02-01 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top