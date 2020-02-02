物理治療系講師施啟明 身心障礙生的「夢想推進器」

中山醫學大學物理治療系講師施啟明，去年獲得教育部友善校園獎特殊貢獻人員獎，他致力於身心障礙學生輔具評估及專業服務長達20年。為讓嚴重肢體障礙的學生克服身體及學習環境的限制，他建立全國首創的輔具「評估─採購─適配─教學─維修─回收」一站式服務系統，透過輔具的專業協助，也讓越來越多身心障礙學生有機會出國交流或取得學位，施啟明成為身心障礙學生夢想旅途上最強力的「推進器」。

由專業物理治療師以個案管理方式一對一提供身心障礙學生輔具評估，再由教育部採購最高品質的輔具，透過使用訓練，使身心障礙學生藉由輔具輔助原本受限的肢體，完成各種學習樣態，包含打報告、寫程式、做實驗，甚至進行需要精細動作如解剖課程的學習。

施啟明也是中山醫大附設醫院輔具中心的掌舵者。教育部自2002年起委託在輔具專業領域上有卓越表現的施啟明及其團隊，協助建立學生學習輔具中心迄今，三大教育輔具中心仍持續不懈提供身心障礙學生所需要的各種學習支持。

為讓嚴重肢體障礙的學生克服身體及學習環境的諸多限制，施啟明建立全國首創的輔具「評估─採購─適配─教學─維修─回收」一站式服務系統。由專業物理治療師以個案管理方式一對一提供身心障礙學生輔具評估，再由教育部採購最高品質的輔具，透過使用訓練，使身心障礙學生能夠藉由輔具輔助原本受限的肢體，完成各種學習樣態，包含打報告、寫程式、做實驗，甚至進行需要精細動作如解剖課程的學習。

施啟明過去曾協助全盲的肢體障礙學生，結合定向訓練、聽聲辨位學習，加上手杖協助以及電動輪椅的駕駛特訓，最後成功駕駛電動輪椅，不再需要時時仰賴家人或同學的協助；施啟明也曾協助另一名就讀醫學相關科系的肢體障礙學生，透過罕見的可站立式電動輪椅，解決學生需要長時間站立進行大體解剖課程的困難。

透過輔具的專業協助，越來越多身心障礙學生也有機會出國交流或取得學位。施啟明與輔具中心就彷彿「飛機的推進器」，陪伴著學生一哩一哩地向夢想挺進。

從出國前的飛行協調安排，到接機時輪椅電池安全檢驗、學生生理適航證明等各項繁瑣的前置作業，施啟明與團隊全程提供最專業的諮詢與服務。而此刻正在冰天雪地的北國─瑞典進行交換的學生，早在出國的前一刻，貼心的施啟明已預先想到台灣製的電動輪椅電池恐怕抵擋不了北歐的低溫，早早將學生的電動輪椅更換成在低溫中也絕不會罷工的進口電池。