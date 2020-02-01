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校園食材登錄平台2.0上線 營養午餐資訊更透明

2020-02-01 19:36聯合報 記者潘乃欣／即時報導

為追蹤校園午餐食材來源，教育部國教署宣布，今年起整合全國既有的學校午餐系統成「校園食材登錄平台2.0」，現已啟用。平台後端整合現有食材的生產與供應狀況、食材目前的價位狀況，加上過去校園午餐的歷史數據，提供給營養午餐業者參考。平台除電腦版，另有Android／iOS智慧手機、平板等APP應用程式。

教育部表示，既有的校園食材登錄平台，全國已有6176所學校上線使用，包含國中小3386校、高中職530校、大專校院151校、公設幼兒園2109所，平均每日登錄約10萬筆菜色，食材數約17萬筆，共服務426家團膳業者、2205家學校廚房。

國教署說，今年起上線的新平台，資訊更透明化，內容參考現有食材的生產與供應狀況、食材目前的價位狀況，加上過去校園午餐的歷史數據，可提供學校與午餐供應業者進行菜單篩選，以及掌控供應量。

新平台也與行政院食安相關部會的資料庫介接，合作有關學校供餐行政負荷減量的議題，例如共同解決章Q問題與食材溯源。另方面，使用者也可透過平台，進行校園供餐與食安相關作業督導與管理，協助地方政府掌握食材來源資訊，加速食安問題處理速度。

國教署表示，教育部也設置一套「智慧化校園餐飲服務平台」，以學校午餐作業流程為主，串接「校園食材登錄平台」後端的食安溯源系統，運用整合性的數據服務，讓作業流程、表單規格標準化。教育部蒐集學校營養師、午餐執行秘書的建議與經驗回饋，開發「智慧化、客製化、數位化」的系統服務，強化食材供應鏈透明度。

校園食材登錄平台2.0今年啟用。圖／取自校園食材登錄平台首頁
校園食材登錄平台2.0今年啟用。圖／取自校園食材登錄平台首頁
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教育部食安幼兒園營養午餐

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